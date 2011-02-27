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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 28 вер, 2022 08:32
ihorsic написав:
Вранці неприємно вразила ІДЕЯ. Для відкриття соціального депо необхідно відкрити на таку ж суму депо в гривнях. Ось так. Коло звужується....
Попробуйте в другом отделении, если есть возможность. Мне тоже такое озвучивали в одном отделении, а в другом не было такого условия.
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lara_08
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Додано: Сер 28 вер, 2022 08:35
Прикольно....
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ihorsic
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Додано: Сер 28 вер, 2022 08:37
А хто підкаже по Райфанзену якщо відкривати в евро там як обслуговування поточного платно? Десь читав...
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ihorsic
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