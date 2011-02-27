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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 147148149150>
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 08:32

  ihorsic написав:Вранці неприємно вразила ІДЕЯ. Для відкриття соціального депо необхідно відкрити на таку ж суму депо в гривнях. Ось так. Коло звужується....

Попробуйте в другом отделении, если есть возможность. Мне тоже такое озвучивали в одном отделении, а в другом не было такого условия.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 08:35

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Прикольно....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 08:37

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

А хто підкаже по Райфанзену якщо відкривати в евро там як обслуговування поточного платно? Десь читав...
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 08:50

  ihorsic написав:Вранці неприємно вразила ІДЕЯ. Для відкриття соціального депо необхідно відкрити на таку ж суму депо в гривнях. Ось так. Коло звужується.... Чи це тільки мені так повезло?

Похоже на самоуправство.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 10:24

Re: Клуб 50к - "Свято наближається!"©)))

  Игорь Алексеевич написав:Я тоже игрок 50+, но я играю по минималке и меня и грн. устроит по окончанию, т.к. это грн. предназначена для закрытия долгов в грн. А некоторые игроки смотрю выносят из квартиры весь свой капитал, ради прибыли на диване...

:mrgreen: 👍
Але, вже чим ближче виплати, тим бачу більшість починає прозрівати/бачити реальність!)))
А то місяць тому, то навпаки, більшість тут твердо вірила в "рожевих поні")) і злісно відповідала на зауваження такого плану: - "все так не буде)) - і це минеться"© ;)
І справді, тут складалось враження - що більшість "гуляють на всі" - чуть, навіть, не на кредитні! :lol:

І хоч я теж в цьому клубі і ~90% своєї зарплатні і премії розкидав і продовжую розкидувати по банках на конвертаційні депо (туди ж закидаю і гривневі депо які, завершились) - АЛЕ!! Але я, чудово розумію, що 10% із 100% - що я(а точніше моя дружина, бо я в зоні БД) - отримаємо готівкові долари в листопаді!
Тож, я ЗРАЗУ СВІДОМО налаштував себе, що отримаю долари, +/- через рік)) і то, що вже в цей час, я буду вдома святкувати нашу перемогу над рашистами!👍

Ну що ж....
Ще місяць, а там беріть попкорн🍿 і... ))
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 28 вер, 2022 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 10:27

Ванги всепропальщики, відкрийте нову тему і там насолоджуйтесь своїм гаданням на кавовій гущі та накиданням Г на вентилятор.
root
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ihorsic Обслуживание поточного в евро составляет 2 евро в месяц, доллар не тарифицируется
SergIN
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 11:12

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

не понимаю, зачем было распихивать деньги на депо, а потом разводить сопли и нытье, шо все пропало и зрада в каждом банке. Не хотите рисков - идите в обменники и сразу наличный доллар получите
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 12:10

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Сегодня вступил в Приватбанк. Вроде все чики-пики
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 12:12

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Кстати.
Приват на выходных можно будет открыть конвертационный или только в рабочие дни?
Investor_K
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