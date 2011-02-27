Попробуйте в другом отделении, если есть возможность. Мне тоже такое озвучивали в одном отделении, а в другом не было такого условия.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 28 вер, 2022 08:32
Додано: Сер 28 вер, 2022 08:35
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Прикольно....
Додано: Сер 28 вер, 2022 08:37
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
А хто підкаже по Райфанзену якщо відкривати в евро там як обслуговування поточного платно? Десь читав...
Додано: Сер 28 вер, 2022 08:50
Додано: Сер 28 вер, 2022 10:24
Re: Клуб 50к - "Свято наближається!"©)))
👍
Але, вже чим ближче виплати, тим бачу більшість починає прозрівати/бачити реальність!)))
А то місяць тому, то навпаки, більшість тут твердо вірила в "рожевих поні")) і злісно відповідала на зауваження такого плану: - "все так не буде)) - і це минеться"©
І справді, тут складалось враження - що більшість "гуляють на всі" - чуть, навіть, не на кредитні!
І хоч я теж в цьому клубі і ~90% своєї зарплатні і премії розкидав і продовжую розкидувати по банках на конвертаційні депо (туди ж закидаю і гривневі депо які, завершились) - АЛЕ!! Але я, чудово розумію, що 10% із 100% - що я(а точніше моя дружина, бо я в зоні БД) - отримаємо готівкові долари в листопаді!
Тож, я ЗРАЗУ СВІДОМО налаштував себе, що отримаю долари, +/- через рік)) і то, що вже в цей час, я буду вдома святкувати нашу перемогу над рашистами!👍
Ну що ж....
Ще місяць, а там беріть попкорн🍿 і... ))
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 28 вер, 2022 10:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 28 вер, 2022 10:27
Ванги всепропальщики, відкрийте нову тему і там насолоджуйтесь своїм гаданням на кавовій гущі та накиданням Г на вентилятор.
Додано: Сер 28 вер, 2022 11:01
ihorsic Обслуживание поточного в евро составляет 2 евро в месяц, доллар не тарифицируется
Додано: Сер 28 вер, 2022 11:12
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
не понимаю, зачем было распихивать деньги на депо, а потом разводить сопли и нытье, шо все пропало и зрада в каждом банке. Не хотите рисков - идите в обменники и сразу наличный доллар получите
Додано: Сер 28 вер, 2022 12:10
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Сегодня вступил в Приватбанк. Вроде все чики-пики
Додано: Сер 28 вер, 2022 12:12
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Кстати.
Приват на выходных можно будет открыть конвертационный или только в рабочие дни?
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