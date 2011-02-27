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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 147148149150
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 12:22

  Investor_K написав:Кстати.
Приват на выходных можно будет открыть конвертационный или только в рабочие дни?

Вангую, что только в рабочие дни и в рабочее время.
Бо попытка открыть в рабочий день ближе к 20:00 была Приватом полностью проигнорирована.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 12:32

  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:Я тоже игрок 50+, но я играю по минималке и меня и грн. устроит по окончанию, т.к. это грн. предназначена для закрытия долгов в грн. А некоторые игроки смотрю выносят из квартиры весь свой капитал, ради прибыли на диване...

:mrgreen: 👍
Але, вже чим ближче виплати, тим бачу більшість починає прозрівати/бачити реальність!)))
А то місяць тому, то навпаки, більшість тут твердо вірила в "рожевих поні")) і злісно відповідала на зауваження такого плану: - "все так не буде)) - і це минеться"© ;)
І справді, тут складалось враження - що більшість "гуляють на всі" - чуть, навіть, не на кредитні! :lol:

І хоч я теж в цьому клубі і ~90% своєї зарплатні і премії розкидав і продовжую розкидувати по банках на конвертаційні депо (туди ж закидаю і гривневі депо які, завершились) - АЛЕ!! Але я, чудово розумію, що 10% із 100% - що я(а точніше моя дружина, бо я в зоні БД) - отримаємо готівкові долари в листопаді!
Тож, я ЗРАЗУ СВІДОМО налаштував себе, що отримаю долари, +/- через рік)) і то, що вже в цей час, я буду вдома святкувати нашу перемогу над рашистами!👍

Ну що ж....
Ще місяць, а там беріть попкорн🍿 і... ))

хорошая наверное зарплата, если даже 90% от зарплаты приходится "раскидывать" :lol: наблюдательный совет не иначе :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 12:37

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

nekefer написав:
  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:Я тоже игрок 50+, но я играю по минималке и меня и грн. устроит по окончанию, т.к. это грн. предназначена для закрытия долгов в грн. А некоторые игроки смотрю выносят из квартиры весь свой капитал, ради прибыли на диване...

:mrgreen:
Але, вже чим ближче виплати, тим бачу більшість починає прозрівати/бачити реальність!)))
А то місяць тому, то навпаки, більшість тут твердо вірила в "рожевих поні")) і злісно відповідала на зауваження такого плану: - "все так не буде)) - і це минеться" ;)
І справді, тут складалось враження - що більшість "гуляють на всі" - чуть, навіть, не на кредитні!

І хоч я теж в цьому клубі і ~90% своєї зарплатні і премії розкидав і продовжую розкидувати по банках на конвертаційні депо (туди ж закидаю і гривневі депо які, завершились) - АЛЕ!! Але я, чудово розумію, що 10% із 100% - що я(а точніше моя дружина, бо я в зоні БД) - отримаємо готівкові долари в листопаді!
Тож, я ЗРАЗУ СВІДОМО налаштував себе, що отримаю долари, +/- через рік)) і то, що вже в цей час, я буду вдома святкувати нашу перемогу над рашистами!

Ну що ж....
Ще місяць, а там беріть попкорн і... ))

хорошая наверное зарплата, если даже 90% от зарплаты приходится "раскидывать" наблюдательный совет не иначе
Та Долярчик прям щоразу звітує за військові виплати. Можливо таки гіперболізує про 90%, або сім'я якось скоротила витрати навіть порівняно з минулорічними в гривні
Faceless
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  #<1 ... 147148149150
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