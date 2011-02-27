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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 28 вер, 2022 12:22
Investor_K написав:
Кстати.
Приват на выходных можно будет открыть конвертационный или только в рабочие дни?
Вангую, что только в рабочие дни и в рабочее время.
Бо попытка открыть в рабочий день ближе к 20:00 была Приватом полностью проигнорирована.
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Додано: Сер 28 вер, 2022 12:32
Успіх написав:
Игорь Алексеевич написав:
Я тоже игрок 50+, но я играю по минималке и меня и грн. устроит по окончанию, т.к. это грн. предназначена для закрытия долгов в грн. А некоторые игроки смотрю выносят из квартиры весь свой капитал, ради прибыли на диване...
👍
Але, вже чим ближче виплати, тим бачу більшість починає прозрівати/бачити реальність!)))
А то місяць тому, то навпаки, більшість тут твердо вірила в "рожевих поні")) і злісно відповідала на зауваження такого плану: - "все так не буде)) - і це минеться"©
І справді, тут складалось враження - що більшість "гуляють на всі" - чуть, навіть, не на кредитні!
І хоч я теж в цьому клубі і ~90% своєї зарплатні і премії розкидав і продовжую розкидувати по банках на конвертаційні депо (туди ж закидаю і гривневі депо які, завершились) - АЛЕ!! Але я, чудово розумію, що 10% із 100% - що
я(а точніше моя дружина, бо я в зоні БД) - отримаємо готівкові долари в листопаді!
Тож, я ЗРАЗУ СВІДОМО налаштував себе, що отримаю долари, +/- через рік)) і то, що вже в цей час, я буду вдома святкувати нашу перемогу над рашистами!👍
Ну що ж....
Ще місяць, а там беріть попкорн🍿 і... ))
хорошая наверное зарплата, если даже 90% от зарплаты приходится "раскидывать"
наблюдательный совет не иначе
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nekefer
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Додано: Сер 28 вер, 2022 12:37
nekefer написав: Успіх написав:
Игорь Алексеевич написав:
Я тоже игрок 50+, но я играю по минималке и меня и грн. устроит по окончанию, т.к. это грн. предназначена для закрытия долгов в грн. А некоторые игроки смотрю выносят из квартиры весь свой капитал, ради прибыли на диване...
Але, вже чим ближче виплати, тим бачу більшість починає прозрівати/бачити реальність!)))
А то місяць тому, то навпаки, більшість тут твердо вірила в "рожевих поні")) і злісно відповідала на зауваження такого плану: - "все так не буде)) - і це минеться"
І справді, тут складалось враження - що більшість "гуляють на всі" - чуть, навіть, не на кредитні!
І хоч я теж в цьому клубі і ~90% своєї зарплатні і премії розкидав і продовжую розкидувати по банках на конвертаційні депо (туди ж закидаю і гривневі депо які, завершились) - АЛЕ!! Але я, чудово розумію, що 10% із 100% - що
я(а точніше моя дружина, бо я в зоні БД) - отримаємо готівкові долари в листопаді!
Тож, я ЗРАЗУ СВІДОМО налаштував себе, що отримаю долари, +/- через рік)) і то, що вже в цей час, я буду вдома святкувати нашу перемогу над рашистами!
Ну що ж....
Ще місяць, а там беріть попкорн
і... ))
хорошая наверное зарплата, если даже 90% от зарплаты приходится "раскидывать"
наблюдательный совет не иначе
Та Долярчик прям щоразу звітує за військові виплати. Можливо таки гіперболізує про 90%, або сім'я якось скоротила витрати навіть порівняно з минулорічними в гривні
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Додано: Сер 28 вер, 2022 12:46
Maxwe11 написав: SergIN написав:
Панове підкажіть то хтось розмістився в credit-agricole, поділіться досвідом (умовами відкриття рахунків та депо)
Відкриття поточного рахунку - 80грн
Комісія за купівлю валюти - 10$
Курс - НБУ + 3%
Враховуючи це все реальний курс виходить 38 з копійками. Я ще не розмістився але вже відкрив поточний рахунок і жалкую про це)
Креді агріколь не рекомендую остаточно, купили мені 1000$ замість 1300$
Решта залишилась на поточному рахунку в гривні, система у них глючна, бізнес процеси не налагоджені, сумарно все оформлення зайняло більше 2х годин і декілька походів у відділення.
Востаннє редагувалось Maxwe11
в Сер 28 вер, 2022 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 28 вер, 2022 12:48
Maxwe11 написав:
Креді агріколь не рекомендую остаточно, купили мені 1000$ замість 1300$ Решта залишилась на поточному рахунку в гривні, система у них глючна, бізнес процеси не налагоджені, сумарно все оформлення зайняло більше 2х годин.
Лягушками хоч пригостили?
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Додано: Сер 28 вер, 2022 12:54
Investor_K написав: Maxwe11 написав:
Креді агріколь не рекомендую остаточно, купили мені 1000$ замість 1300$ Решта залишилась на поточному рахунку в гривні, система у них глючна, бізнес процеси не налагоджені, сумарно все оформлення зайняло більше 2х годин.
Лягушками хоч пригостили?
Показали жабу
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Додано: Сер 28 вер, 2022 13:28
root написав:
Ванги всепропальщики, відкрийте нову тему і там насолоджуйтесь своїм гаданням
kuzmich написав:
не понимаю, зачем было распихивать деньги на депо, а потом разводить сопли и нытье, шо все пропало и зрада в каждом банке.
Ніхто не розводить "соплі" - а, навпаки, каже що ГОТОВИЙ НАПЕРЕД до різного роду перебігу подій, навідміну від половини тутешніх)) - які свято вірять(покищо) в "рожевих поні"!)))
І, я ГОТОВИЙ буду тут вибачитись перед усіма зразу ж після Нового року(2023го) і з'їсти віртуального капелюха, якщо до кінця цього року не буде ЖОДНИХ проблем з видачею готівкового долара з конвертаційного депо у будь-якому банку!!!
Але жодних/найменших проблем!!!
В іншому випадку, я тут буду теж жорстко зловтішатись над тими, хто зараз агресивно реагує на мої дописи!
То що - домовились?!
nekefer написав:
хорошая наверное зарплата, если даже 90% от зарплаты приходится "раскидывать"
Ну так(хоч я там знак "приблизно" поставив перед 90%) + ще періодично невеличкі гривнедепо завершуються...
Faceless написав:
Можливо таки гіперболізує про 90%, або сім'я якось скоротила витрати навіть порівняно з минулорічними в гривні
Я там знак "~" поставив перед 90%
- але, якщо тут так доколупуємось до всього, то давайте твердих 80% поставимо!
+ кажу, що ще гривнедепо періодично завершуються(хіба це не плюс до сімейного бюджету?)
+ дружина працює(правда, трошки менше отримує, ніж до 24/02)
Ще є питання?
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Додано: Сер 28 вер, 2022 13:44
THB написав: alexanderbukin93 написав:
подскажите пожалуйста!
есть варианты где можно застолбиться?
смотрю изи разрешает в течении 2/3 срока, пополнить, но не пишет на сколько
Открываете депо на 6 месяцев и пополнение первые три.В любом банке.
В приват 24 открывайте хоть каждый день от 2 долл. Но на срок не менее 3мес.
Главное чтобы не было принципиально, что в подавляющем большинстве банков гривной можно только открыть новый депо, а пополнять его уже разрешается только валютой.
А ограничения по срокам и суммам пополнения у каждого банка свои. Может и в любом можно минимум первые три из шести. В некоторых банках и трёхмесячный и то и одномесячный тоже бывает пополняемый, а из шести можно пополнять в первые пять, а то и шесть. И по предельным суммам пополнения каждый банк крутит, как хочет.
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Додано: Сер 28 вер, 2022 13:54
Успіх написав:
Ніхто не розводить "соплі" - а, навпаки, каже що ГОТОВИЙ НАПЕРЕД до різного роду перебігу подій, навідміну від половини тутешніх)) - які свято вірять(покищо) в "рожевих поні"!)))
І, я ГОТОВИЙ буду тут вибачитись перед усіма зразу ж після Нового року(2023го) і з'їсти віртуального капелюха, якщо до кінця цього року не буде ЖОДНИХ проблем з видачею готівкового долара з конвертаційного депо у будь-якому банку!!!
Але жодних/найменших проблем!!!
В іншому випадку, я тут буду теж жорстко зловтішатись над тими, хто зараз агресивно реагує на мої дописи!
То що - домовились?!
Ну реально же достали.
А можно всё это делать в другой теме ?
Откройте новую тему, там и каркайте, давайте свои глубокие аналитические прогнозы, пишите там свои глубокомысленные "думайте", договаривайтесь там с кем хотите.
Все иксперты, нострадамусы и экстрасенсы там сходу накидают свои никому не нужные прогнозы.
Так что - договорились ?
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Додано: Сер 28 вер, 2022 14:04
mustbe написав:Ну реально же достали.
А можно всё это делать в другой теме ?
Откройте новую тему, там и каркайте, давайте свои глубокие аналитические прогнозы, пишите там свои глубокомысленные "думайте", договаривайтесь там с кем хотите.
Все иксперты, нострадамусы и экстрасенсы там сходу накидают свои никому не нужные прогнозы.
Так что - договорились ?
Така тема вже є
Бізнес Долярчика/ Успіха - поради.
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