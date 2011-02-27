Успіх написав:

Игорь Алексеевич написав: Я тоже игрок 50+, но я играю по минималке и меня и грн. устроит по окончанию, т.к. это грн. предназначена для закрытия долгов в грн. А некоторые игроки смотрю выносят из квартиры весь свой капитал, ради прибыли на диване... Я тоже игрок 50+, но я играю по минималке и меня и грн. устроит по окончанию, т.к. это грн. предназначена для закрытия долгов в грн.

Але, вже чим ближче виплати, тим бачу більшість починає прозрівати/бачити реальність!)))А то місяць тому, то навпаки, більшість тут твердо вірила в "рожевих поні")) і злісно відповідала на зауваження такого плану: - "все так не буде)) - і це минеться"©І справді, тут складалось враження - що більшість "гуляють на всі" - чуть, навіть, не на кредитні!І хоч я теж в цьому клубі і ~90% своєї зарплатні і премії розкидав і продовжую розкидувати по банках на конвертаційні депо (туди ж закидаю і гривневі депо які, завершились) - АЛЕ!! Але я, чудово розумію, щоя(а точніше моя дружина, бо я в зоні БД) -Тож, я ЗРАЗУ СВІДОМО налаштував себе, що отримаю долари, +/- через рік)) і то, що вже в цей час, я буду вдома святкувати нашу перемогу над рашистами!👍Ну що ж....Ще місяць, а там беріть попкорн🍿 і... ))