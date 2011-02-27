RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 148149150151
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 14:12

Re: Клуб 50к - "Свято наближається!"©)))

  Zochan написав:Така тема вже є Бізнес Долярчика/ Успіха - поради.
Саме так і є👍 :D

viewtopic.php?f=85&p=5491230#p5491230
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4004
З нами з: 18.03.21
Подякував: 166 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
3
5
1
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 14:26

  Ромасик написав:
  emeta написав:
  THB написав: Выплата валютного депо со счета - 0.5%. Изменение тарифа,предупреждаем согласно закона за месяц. Интересное решение,главное чтобы не стало массовым((( То,что депо открывались при одних условиях,а забирать при других - пофиг.

Вот -вот, а завтра сделают 1 или 2 % ..
Такими темпами задним числом каждый банк может прикрутить такие комисы за снятие, что весь профит от открытия депозита пропадет

Откуда инфа, что задним числом поменяли всем? Пока что на уровне сплетен.


Горячая линия банка как всегда не в курсе дела, переключают на отделение.
Там заверяют, что действительно правила меняются во время игры.
но это же всего пол процентика..
На мой вопрос, что стоит банку до конца срока выдачи депозита еще раз поменять условия выдачи, и сделать комиссию в 2%, 5%, 10%, отвечают, мол не беспокойтесь, не сделают 10% потому, что это будут неконкурентные условия для оформления, банк на такое не пойдет.. :roll:

забавный банчик, словом
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1949
З нами з: 19.03.09
Подякував: 77 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 148149150151
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: emeta і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 49333
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25032
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5790
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.