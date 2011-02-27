Саме так і є👍
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 28 вер, 2022 14:12
Re: Клуб 50к - "Свято наближається!"©)))
Саме так і є👍
viewtopic.php?f=85&p=5491230#p5491230
Додано: Сер 28 вер, 2022 14:26
Горячая линия банка как всегда не в курсе дела, переключают на отделение.
Там заверяют, что действительно правила меняются во время игры.
но это же всего пол процентика..
На мой вопрос, что стоит банку до конца срока выдачи депозита еще раз поменять условия выдачи, и сделать комиссию в 2%, 5%, 10%, отвечают, мол не беспокойтесь, не сделают 10% потому, что это будут неконкурентные условия для оформления, банк на такое не пойдет..
забавный банчик, словом
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