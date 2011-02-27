Додано: Сер 28 вер, 2022 15:00

Ромасик написав: Я буду проплаченным, сегодня открыл для себя убиб. Все так класно и неожиданно на шару. Я буду проплаченным, сегодня открыл для себя убиб. Все так класно и неожиданно на шару.

Попробовал. Занятный банк. Да, на шару и пообещали, что условие брать по курсу НБУ + 1% будут до конца месяца октября держать (это у них акцией зовётся). Но сам процесс... Оформление заняло два часа: печатаются и подписываются тонны бумаг, девочка что-то сложное делает на компьютере и реально старается, но ей приходится постоянно звонить более опытным товарищам, которые ей поясняют куда сегодня положено кликать и как разрешить кучу сообщений об ошибках. Несколько раз считала на калькуляторе сколько же будет долларов, чтобы максимально вошло в 50к по их курсу потому, что программа ей показывает по курсу НБУ, а внутреннее требование, чтобы весь депо не превышал 50к. В итоге у меня депо только на 1352 - на полные 1353 она не рискнула.Ещё из уникального: подписывал бумажку на SWIFT моих долларов с текущего счёта на депозитный. Как все остальные банки без этого живут - просто диву даюсьЕсли захочу второй депо, то займёт час, наверное: счета открывать не надо, но сказали, что по-любому опять снимать копии документов, мне на них расписываться и т.д. Вот разве что гривну смогу уже предварительно СЭПнуть на счёт, а не с наличкой бегать. Но с онлайном для физиков у них вообще всё плохо и я даже остаток на том текущем счету могу узнать только в отделении. В общем, уровнем банковских услуг года максимум 2000го повеяло. Зато к ним настолько никто не заходит, что даже при таком времени на возню с одним клиентом очередей нет