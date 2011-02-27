Саме так і є👍
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 28 вер, 2022 14:12
Re: Клуб 50к - "Свято наближається!"©)))
Саме так і є👍
viewtopic.php?f=85&p=5491230#p5491230
Додано: Сер 28 вер, 2022 14:26
Горячая линия банка как всегда не в курсе дела, переключают на отделение.
Там заверяют, что действительно правила меняются во время игры.
но это же всего пол процентика..
На мой вопрос, что стоит банку до конца срока выдачи депозита еще раз поменять условия выдачи, и сделать комиссию в 2%, 5%, 10%, отвечают, мол не беспокойтесь, не сделают 10% потому, что это будут неконкурентные условия для оформления, банк на такое не пойдет..
забавный банчик, словом
Додано: Сер 28 вер, 2022 15:00
Попробовал. Занятный банк. Да, на шару и пообещали, что условие брать по курсу НБУ + 1% будут до конца месяца октября держать (это у них акцией зовётся). Но сам процесс... Оформление заняло два часа: печатаются и подписываются тонны бумаг, девочка что-то сложное делает на компьютере и реально старается, но ей приходится постоянно звонить более опытным товарищам, которые ей поясняют куда сегодня положено кликать и как разрешить кучу сообщений об ошибках. Несколько раз считала на калькуляторе сколько же будет долларов, чтобы максимально вошло в 50к по их курсу потому, что программа ей показывает по курсу НБУ, а внутреннее требование, чтобы весь депо не превышал 50к. В итоге у меня депо только на 1352 - на полные 1353 она не рискнула.
Ещё из уникального: подписывал бумажку на SWIFT моих долларов с текущего счёта на депозитный. Как все остальные банки без этого живут - просто диву даюсь
Если захочу второй депо, то займёт час, наверное: счета открывать не надо, но сказали, что по-любому опять снимать копии документов, мне на них расписываться и т.д. Вот разве что гривну смогу уже предварительно СЭПнуть на счёт, а не с наличкой бегать. Но с онлайном для физиков у них вообще всё плохо и я даже остаток на том текущем счету могу узнать только в отделении. В общем, уровнем банковских услуг года максимум 2000го повеяло. Зато к ним настолько никто не заходит, что даже при таком времени на возню с одним клиентом очередей нет
Додано: Сер 28 вер, 2022 15:04
1 353.00 * 36.9343 = 49 972.11
1 353.75 * 36.9343 = 49 999.81
Додано: Сер 28 вер, 2022 15:09
Центы - это уже совсем был бы перебор Вообще почему-то все банки, что я видел, требуют, чтобы было целое количество долларов. Аргументируют тем, что при возвращении в кассе центов точно не будет. Это почему-то не мешает тому, что после начисления процентов сумма точно целой не будет.
Додано: Сер 28 вер, 2022 15:12
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Тут якраз мова не про центи
Додано: Сер 28 вер, 2022 15:15
Додано: Сер 28 вер, 2022 16:04
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
по Привату.
В табличці зазначено, що можна розмістити 1335 доларів. Але перший депо зробив на 300 дол, другий на 1035 доларів і другий не пройшов. Приват написав, що я перевищив суму. Не знаю, може й на 1 цент. Фіг його знає. Я зменшив суму до 1034 доларів і депо відкрився.
Додано: Сер 28 вер, 2022 16:07
А, гуляти - так гуляти!©)))
А, підлию я ще тут масла у вогонь!🔥🔥🔥😁😁😁
Та чого вже там)) - давайте залазьте ще й в кредитні кошти)) - або, взагалі, візьміть споживчий кредит і на конвертаційні депо порозкидайте по всіх можливих банках))
Так би мовити, як влазити, то на цілОоого!
Ой, я так сміливо написав - а раптом тут точно такі є, тільки не признаються?
Напевно, точно такі є - раз так агресивно реагують на такі повідомлення
Додано: Сер 28 вер, 2022 16:09
Скорее - не на 1 цент, а на 1 коп
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