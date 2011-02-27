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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 149150151152>
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 14:12

Re: Клуб 50к - "Свято наближається!"©)))

  Zochan написав:Така тема вже є Бізнес Долярчика/ Успіха - поради.
Саме так і є👍 :D

viewtopic.php?f=85&p=5491230#p5491230
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 14:26

  Ромасик написав:
  emeta написав:
  THB написав: Выплата валютного депо со счета - 0.5%. Изменение тарифа,предупреждаем согласно закона за месяц. Интересное решение,главное чтобы не стало массовым((( То,что депо открывались при одних условиях,а забирать при других - пофиг.

Вот -вот, а завтра сделают 1 или 2 % ..
Такими темпами задним числом каждый банк может прикрутить такие комисы за снятие, что весь профит от открытия депозита пропадет

Откуда инфа, что задним числом поменяли всем? Пока что на уровне сплетен.


Горячая линия банка как всегда не в курсе дела, переключают на отделение.
Там заверяют, что действительно правила меняются во время игры.
но это же всего пол процентика..
На мой вопрос, что стоит банку до конца срока выдачи депозита еще раз поменять условия выдачи, и сделать комиссию в 2%, 5%, 10%, отвечают, мол не беспокойтесь, не сделают 10% потому, что это будут неконкурентные условия для оформления, банк на такое не пойдет.. :roll:

забавный банчик, словом
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 15:00

  Ромасик написав:Я буду проплаченным, сегодня открыл для себя убиб. Все так класно и неожиданно на шару.

Попробовал. Занятный банк. Да, на шару и пообещали, что условие брать по курсу НБУ + 1% будут до конца месяца октября держать (это у них акцией зовётся). Но сам процесс... Оформление заняло два часа: печатаются и подписываются тонны бумаг, девочка что-то сложное делает на компьютере и реально старается, но ей приходится постоянно звонить более опытным товарищам, которые ей поясняют куда сегодня положено кликать и как разрешить кучу сообщений об ошибках. Несколько раз считала на калькуляторе сколько же будет долларов, чтобы максимально вошло в 50к по их курсу потому, что программа ей показывает по курсу НБУ, а внутреннее требование, чтобы весь депо не превышал 50к. В итоге у меня депо только на 1352 - на полные 1353 она не рискнула.
Ещё из уникального: подписывал бумажку на SWIFT моих долларов с текущего счёта на депозитный. Как все остальные банки без этого живут - просто диву даюсь :D

Если захочу второй депо, то займёт час, наверное: счета открывать не надо, но сказали, что по-любому опять снимать копии документов, мне на них расписываться и т.д. Вот разве что гривну смогу уже предварительно СЭПнуть на счёт, а не с наличкой бегать. Но с онлайном для физиков у них вообще всё плохо и я даже остаток на том текущем счету могу узнать только в отделении. В общем, уровнем банковских услуг года максимум 2000го повеяло. Зато к ним настолько никто не заходит, что даже при таком времени на возню с одним клиентом очередей нет 8)
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 15:04

  moveton написав:Несколько раз считала на калькуляторе сколько же будет долларов, чтобы максимально вошло в 50к по их курсу потому, что программа ей показывает по курсу НБУ, а внутреннее требование, чтобы весь депо не превышал 50к. В итоге у меня депо только на 1352 - на полные 1353 она не рискнула.

1 353.00 * 36.9343 = 49 972.11
1 353.75 * 36.9343 = 49 999.81
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 15:09

  mustbe написав:1 353.00 * 36.9343 = 49 972.11
1 353.75 * 36.9343 = 49 999.81

Центы - это уже совсем был бы перебор :) Вообще почему-то все банки, что я видел, требуют, чтобы было целое количество долларов. Аргументируют тем, что при возвращении в кассе центов точно не будет. Это почему-то не мешает тому, что после начисления процентов сумма точно целой не будет.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 15:12

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

moveton написав:Центы - это уже совсем был бы перебор :) .

Тут якраз мова не про центи :)
mustbe написав:1 353.00 * 36.9343 = 49 972.11
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 15:15

  Zochan написав:Тут якраз мова не про центи :)
mustbe написав:1 353.00 * 36.9343 = 49 972.11

А про что? Что можно было бы и 1353 я и сам сразу написал.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 16:04

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

по Привату.

В табличці зазначено, що можна розмістити 1335 доларів. Але перший депо зробив на 300 дол, другий на 1035 доларів і другий не пройшов. Приват написав, що я перевищив суму. Не знаю, може й на 1 цент. Фіг його знає. Я зменшив суму до 1034 доларів і депо відкрився.
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 16:07

А, гуляти - так гуляти!©)))

А, підлию я ще тут масла у вогонь!🔥🔥🔥😁😁😁
  Олежан написав:
  Xenon написав:(инсайд)
В течении 2-3 недель курс НБУ будет установлен на уровне 42

наличка 50+

кстати, нормальная тема.
опустошить все кредитные карты с грейспериодом и купить долл
а через 2-3 недели образуется не плохая маржа

Та чого вже там)) - давайте залазьте ще й в кредитні кошти)) - або, взагалі, візьміть споживчий кредит і на конвертаційні депо порозкидайте по всіх можливих банках))
Так би мовити, як влазити, то на цілОоого! :lol:

Ой, я так сміливо написав - а раптом тут точно такі є, тільки не признаються? :shock:
Напевно, точно такі є - раз так агресивно реагують на такі повідомлення :D
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 16:09

  vkladchiik написав:по Привату.

В табличці зазначено, що можна розмістити 1335 доларів. Але перший депо зробив на 300 дол, другий на 1035 доларів і другий не пройшов. Приват написав, що я перевищив суму. Не знаю, може й на 1 цент. Фіг його знає. Я зменшив суму до 1034 доларів і депо відкрився.

Скорее - не на 1 цент, а на 1 коп
mustbe
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