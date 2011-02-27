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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 149150151152>
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 15:09

  mustbe написав:1 353.00 * 36.9343 = 49 972.11
1 353.75 * 36.9343 = 49 999.81

Центы - это уже совсем был бы перебор :) Вообще почему-то все банки, что я видел, требуют, чтобы было целое количество долларов. Аргументируют тем, что при возвращении в кассе центов точно не будет. Это почему-то не мешает тому, что после начисления процентов сумма точно целой не будет.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 15:12

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

moveton написав:Центы - это уже совсем был бы перебор :) .

Тут якраз мова не про центи :)
mustbe написав:1 353.00 * 36.9343 = 49 972.11
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 15:15

  Zochan написав:Тут якраз мова не про центи :)
mustbe написав:1 353.00 * 36.9343 = 49 972.11

А про что? Что можно было бы и 1353 я и сам сразу написал.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 15:54

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

на счет столба в изи
в том то и тема что хочется за мес получить профит, а не морозить деньги на все 3
понятно что сейчас не времена 2015/16/17,
когда столбовались везде и можно было очень круто работать с депо
честно, лень читать столько страниц просто, думал может кто смекнул и подскажет) мы все в одной лодке)ЗображенняЗображення

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alexanderbukin93
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 16:04

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

по Привату.

В табличці зазначено, що можна розмістити 1335 доларів. Але перший депо зробив на 300 дол, другий на 1035 доларів і другий не пройшов. Приват написав, що я перевищив суму. Не знаю, може й на 1 цент. Фіг його знає. Я зменшив суму до 1034 доларів і депо відкрився.
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 16:09

  vkladchiik написав:по Привату.

В табличці зазначено, що можна розмістити 1335 доларів. Але перший депо зробив на 300 дол, другий на 1035 доларів і другий не пройшов. Приват написав, що я перевищив суму. Не знаю, може й на 1 цент. Фіг його знає. Я зменшив суму до 1034 доларів і депо відкрився.

Скорее - не на 1 цент, а на 1 коп
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 16:17

  Успіх написав:І хоч я теж в цьому клубі і ~90% своєї зарплатні і премії розкидав і продовжую розкидувати по банках на конвертаційні депо (туди ж закидаю і гривневі депо які, завершились) - АЛЕ!! Але я, чудово розумію, що 10% із 100% - що я(а точніше моя дружина, бо я в зоні БД) - отримаємо готівкові долари в листопаді!Тож, я ЗРАЗУ СВІДОМО налаштував себе, що отримаю долари, +/- через рік)) і то, що вже в цей час, я буду вдома святкувати нашу перемогу над рашистами!👍


Бачив, що хтось на форумі написав в стилі "ах ви ж сякі-такі, заробляєте на арбітражі, продаєте готівкову валюту, а на виручені гривні відкриваєте конвертаційні депозити". І чомусь ніхто не каже про те, що заморозити свої кошти в безготівці (тим паче валютній) в розпал війни лише за 10% прибутку це дуже ризикована операція. Якщо уявити, що рашка пульне десь ядерною боєголовкою, навіть на острів Зміїний - щоб без жертв, тут і до ворожки не ходи, що наступного ранку НБУ заморозить усі вклади на невідомий строк. За цей ризик "лише" 10% прибутку? Це вже починає виглядати як благодійна підтримка банківської системи :lol:
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 16:31

  vkladchiik написав:по Привату.

В табличці зазначено, що можна розмістити 1335 доларів. Але перший депо зробив на 300 дол, другий на 1035 доларів і другий не пройшов. Приват написав, що я перевищив суму. Не знаю, може й на 1 цент. Фіг його знає. Я зменшив суму до 1034 доларів і депо відкрився.

1335 точно можна, я відкривав і просив в табличці якраз виправити курс з 37,45 на 37,4532
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 16:34

  Успіх написав:І хоч я теж в цьому клубі і ~90% своєї зарплатні і премії розкидав і продовжую розкидувати по банках на конвертаційні депо (туди ж закидаю і гривневі депо які, завершились)


і що, варіант зробити такі депо на 50к гривень більше ніж в одному банку в календарному місяці на одну і ту ж особу реальний? чи ви на себе і дружину депо просто оформлюєте?

і взагалі, хтось пробував відкрити такий депо на себе більше ніж в одному банку в календарний місяць?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 16:34

  Sain_повернувся написав:1335 точно можна, я відкривав і просив в табличці якраз виправити курс з 37,45 на 37,4532

37.4532 - это неправильный курс.
Правильный - в таблице
mustbe
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