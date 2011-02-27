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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 149150151152
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 16:36

  wild.tomcat написав:і що, варіант зробити такі депо на 50к гривень більше ніж в одному банку в календарному місяці на одну і ту ж особу реальний?
і взагалі, хтось пробував відкрити такий депо на себе більше ніж в одному банку в календарний місяць?

Да.
Да.
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 16:40

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  wild.tomcat написав:і що, варіант зробити такі депо на 50к гривень більше ніж в одному банку в календарному місяці на одну і ту ж особу реальний?

Так, цілком робочий, без проблем
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 16:54

  root написав:ПУМБУ точно викреслюйте з таблиці, там навіть і для Персони нема, колись було вже відмінили :)

Вже є для персони. Оформили на цьому тижні. До п`ятниці включили. Там то включають, то виключають :D
euph0ria
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 17:38

  euph0ria написав:
  root написав:ПУМБУ точно викреслюйте з таблиці, там навіть і для Персони нема, колись було вже відмінили :)

Вже є для персони. Оформили на цьому тижні. До п`ятниці включили. Там то включають, то виключають :D

А курс? Я забрав гроші з пумба та відкрив у приваті
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 17:45

Re: Клуб 50к - через місяць-два може бути "лоШАРА")))

  vkladchiik написав:
  Успіх написав:І хоч я теж в цьому клубі і ~90% своєї зарплатні і премії розкидав і продовжую розкидувати по банках на конвертаційні депо (туди ж закидаю і гривневі депо які, завершились) - АЛЕ!! Але я, чудово розумію, що 10% із 100% - що я(а точніше моя дружина, бо я в зоні БД) - отримаємо готівкові долари в листопаді!Тож, я ЗРАЗУ СВІДОМО налаштував себе, що отримаю долари, +/- через рік)) і то, що вже в цей час, я буду вдома святкувати нашу перемогу над рашистами!👍


Бачив, що хтось на форумі написав в стилі "ах ви ж сякі-такі, заробляєте на арбітражі, продаєте готівкову валюту, а на виручені гривні відкриваєте конвертаційні депозити". І чомусь ніхто не каже про те, що заморозити свої кошти в безготівці (тим паче валютній) в розпал війни лише за 10% прибутку це дуже ризикована операція. Якщо уявити, що рашка пульне десь ядерною боєголовкою, навіть на острів Зміїний - щоб без жертв, тут і до ворожки не ходи, що наступного ранку НБУ заморозить усі вклади на невідомий строк. За цей ризик "лише" 10% прибутку? Це вже починає виглядати як благодійна підтримка банківської системи :lol:

Ну, я й до цього - готовий) :D
Так, як моє подальше життя - майже, напряму залежить від тривалості війни :roll:
Як думаєте - я точно буду перейматись замороженими вкладами, наприклад, навесні/десь в окопі/в противогазі?
Отож!
  wild.tomcat написав:і що, варіант зробити такі депо на 50к гривень більше ніж в одному банку в календарному місяці на одну і ту ж особу реальний? чи ви на себе і дружину депо просто оформлюєте?

і взагалі, хтось пробував відкрити такий депо на себе більше ніж в одному банку в календарний місяць?

І на себе, і на дружину - і в трьох банках(моно/а-банка/приват)

Тож, працюю по старій схемі -
ДумаЮ!
ДіЮ!
БагатіЮ!!!©👍👍👍 :D
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 17:53

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

Доречі, якби Приват заразу ж почав працювати з конвертаційним депо, як то він почав вчора... - то 80-90% військових залишили б свої грошенята в приваті!
Бо, накуя десь перекидати свої кошти, щоб на пару центів зловити кращий курс, при тому заплативши комісію за перекид?)))

А так, він провтикав цілих 2 місяці!

Ну нічого, зато далі військові грошенята, переважно будуть залишатись в приваті, так як дуже зручно відкрити 50К на себе + 50К на дружину і ще їй на морозиво залишити 12К! :idea: :D 👍
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  #<1 ... 149150151152
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