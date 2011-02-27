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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 28 вер, 2022 16:36
wild.tomcat написав:
і що, варіант зробити такі депо на 50к гривень більше ніж в одному банку в календарному місяці на одну і ту ж особу реальний?
і взагалі, хтось пробував відкрити такий депо на себе більше ніж в одному банку в календарний місяць?
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Додано: Сер 28 вер, 2022 16:40
wild.tomcat написав:
і що, варіант зробити такі депо на 50к гривень більше ніж в одному банку в календарному місяці на одну і ту ж особу реальний?
Так, цілком робочий, без проблем
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Додано: Сер 28 вер, 2022 17:38
А курс? Я забрав гроші з пумба та відкрив у приваті
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Додано: Сер 28 вер, 2022 17:45
vkladchiik написав: Успіх написав:
І хоч я теж в цьому клубі і ~90% своєї зарплатні і премії розкидав і продовжую розкидувати по банках на конвертаційні депо (туди ж закидаю і гривневі депо які, завершились) - АЛЕ!! Але я, чудово розумію, що 10% із 100% - що
я(а точніше моя дружина, бо я в зоні БД) - отримаємо готівкові долари в листопаді!
Тож, я ЗРАЗУ СВІДОМО налаштував себе, що отримаю долари, +/- через рік)) і то, що вже в цей час, я буду вдома святкувати нашу перемогу над рашистами!👍
Бачив, що хтось на форумі написав в стилі "ах ви ж сякі-такі, заробляєте на арбітражі, продаєте готівкову валюту, а на виручені гривні відкриваєте конвертаційні депозити". І чомусь ніхто не каже про те, що заморозити свої кошти в безготівці (тим паче валютній) в розпал війни лише за 10% прибутку це дуже ризикована операція
. Якщо уявити, що рашка пульне десь ядерною боєголовкою, навіть на острів Зміїний - щоб без жертв, тут і до ворожки не ходи, що наступного ранку НБУ заморозить усі вклади на невідомий строк.
За цей ризик "лише" 10% прибутку? Це вже починає виглядати як благодійна підтримка банківської системи
Ну, я й до цього - готовий)
Так, як моє подальше життя - майже, напряму залежить від тривалості війни
Як думаєте - я точно буду перейматись замороженими вкладами, наприклад, навесні/десь в окопі/в противогазі?
Отож!
wild.tomcat написав:
і що, варіант зробити такі депо на 50к гривень більше ніж в одному банку в календарному місяці на одну і ту ж особу реальний? чи ви на себе і дружину депо просто оформлюєте?
і взагалі, хтось пробував відкрити такий депо на себе більше ніж в одному банку в календарний місяць?
І на себе, і на дружину - і в трьох банках(моно/а-банка/приват)
Тож, працюю по старій схемі -
ДумаЮ!
ДіЮ!
БагатіЮ!!!©👍👍👍
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Додано: Сер 28 вер, 2022 17:53
Доречі, якби Приват заразу ж почав працювати з конвертаційним депо, як то він почав вчора... - то 80-90% військових залишили б свої грошенята в приваті!
Бо, накуя десь перекидати свої кошти, щоб на пару центів зловити кращий курс, при тому заплативши комісію за перекид?)))
А так, він провтикав цілих 2 місяці!
Ну нічого, зато далі військові грошенята, переважно будуть залишатись в приваті, так як дуже зручно відкрити 50К на себе + 50К на дружину і ще їй на морозиво залишити 12К!
👍
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