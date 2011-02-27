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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 28 вер, 2022 16:36
wild.tomcat написав:
і що, варіант зробити такі депо на 50к гривень більше ніж в одному банку в календарному місяці на одну і ту ж особу реальний?
і взагалі, хтось пробував відкрити такий депо на себе більше ніж в одному банку в календарний місяць?
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Додано: Сер 28 вер, 2022 16:40
wild.tomcat написав:
і що, варіант зробити такі депо на 50к гривень більше ніж в одному банку в календарному місяці на одну і ту ж особу реальний?
Так, цілком робочий, без проблем
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Додано: Сер 28 вер, 2022 17:38
А курс? Я забрав гроші з пумба та відкрив у приваті
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Додано: Сер 28 вер, 2022 17:53
Доречі, якби Приват заразу ж почав працювати з конвертаційним депо, як то він почав вчора... - то 80-90% військових залишили б свої грошенята в приваті!
Бо, накуя десь перекидати свої кошти, щоб на пару центів зловити кращий курс, при тому заплативши комісію за перекид?)))
А так, він провтикав цілих 2 місяці!
Ну нічого, зато далі військові грошенята, переважно будуть залишатись в приваті, так як дуже зручно відкрити 50К на себе + 50К на дружину і ще їй на морозиво залишити 12К!
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Додано: Сер 28 вер, 2022 18:01
alexanderbukin93 написав:
в том то и тема что хочется за мес получить профит, а не морозить деньги на все 3
То, что пополняется валютный депозит за гривну, должно отлежаться минимум 3 месяца (это требование НБУ).
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Додано: Сер 28 вер, 2022 18:13
Горячку ІДЕЇ підтвердила що для відкриття конвертаційного депо потрібно на аналогічних умовах відкрити в гривні
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Додано: Сер 28 вер, 2022 18:19
alexanderbukin93 написав:
на счет столба в изи
в том то и тема что хочется за мес получить профит, а не морозить деньги на все 3
понятно что сейчас не времена 2015/16/17,
когда столбовались везде и можно было очень круто работать с депо
честно, лень читать столько страниц просто, думал может кто смекнул и подскажет) мы все в одной лодке)
Отправлено с моего Redmi 5 через Tapatalk
Я один тут побачив в другому скріншоті, що цей банк вже пише, що виплатить гривнями?
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Додано: Сер 28 вер, 2022 18:27
Успіх написав:
Я один тут побачив в другому скріншоті, що цей банк вже пише, що виплатить гривнями?
Тут вже писали, що такі банки ізі, моно... не для валютних депозитів. Наприклад дехто відкрив валютне депо в Моно, а потім пише, що немає Універсалу
Для валют.депо краще вибирати класичні банки.
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Zochan
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Додано: Сер 28 вер, 2022 18:34
Zochan написав: Успіх написав:
Я один тут побачив в другому скріншоті, що цей банк вже пише, що виплатить гривнями?
Тут вже писали, що такі банки ізі, моно... не для валютних депозитів. Наприклад дехто відкрив валютне депо в Моно, а потім пише, що немає Універсалу
Для валют.депо краще вибирати класичні банки.
Свято наближається!©👍
А я, перед тим, як лізти в моно, перевірив, чи Універсал є в місті Лева!👍
А ви натякаєте на те, що тут є пару людей з умовної Жмеринки?
Ще й такі точно можуть і на кредитні повідкривати конвертаційні депо
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