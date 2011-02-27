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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 16:36

  wild.tomcat написав:і що, варіант зробити такі депо на 50к гривень більше ніж в одному банку в календарному місяці на одну і ту ж особу реальний?
і взагалі, хтось пробував відкрити такий депо на себе більше ніж в одному банку в календарний місяць?

Да.
Да.
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 16:40

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  wild.tomcat написав:і що, варіант зробити такі депо на 50к гривень більше ніж в одному банку в календарному місяці на одну і ту ж особу реальний?

Так, цілком робочий, без проблем
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 16:54

  root написав:ПУМБУ точно викреслюйте з таблиці, там навіть і для Персони нема, колись було вже відмінили :)

Вже є для персони. Оформили на цьому тижні. До п`ятниці включили. Там то включають, то виключають :D
euph0ria
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 17:38

  euph0ria написав:
  root написав:ПУМБУ точно викреслюйте з таблиці, там навіть і для Персони нема, колись було вже відмінили :)

Вже є для персони. Оформили на цьому тижні. До п`ятниці включили. Там то включають, то виключають :D

А курс? Я забрав гроші з пумба та відкрив у приваті
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 17:53

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

Доречі, якби Приват заразу ж почав працювати з конвертаційним депо, як то він почав вчора... - то 80-90% військових залишили б свої грошенята в приваті!
Бо, накуя десь перекидати свої кошти, щоб на пару центів зловити кращий курс, при тому заплативши комісію за перекид?)))

А так, він провтикав цілих 2 місяці!

Ну нічого, зато далі військові грошенята, переважно будуть залишатись в приваті, так як дуже зручно відкрити 50К на себе + 50К на дружину і ще їй на морозиво залишити 12К! :idea: :D 👍
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 18:01

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  alexanderbukin93 написав:в том то и тема что хочется за мес получить профит, а не морозить деньги на все 3
То, что пополняется валютный депозит за гривну, должно отлежаться минимум 3 месяца (это требование НБУ).
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 18:13

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Горячку ІДЕЇ підтвердила що для відкриття конвертаційного депо потрібно на аналогічних умовах відкрити в гривні
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 18:19

  alexanderbukin93 написав:на счет столба в изи
в том то и тема что хочется за мес получить профит, а не морозить деньги на все 3
понятно что сейчас не времена 2015/16/17,
когда столбовались везде и можно было очень круто работать с депо
честно, лень читать столько страниц просто, думал может кто смекнул и подскажет) мы все в одной лодке)ЗображенняЗображення

Отправлено с моего Redmi 5 через Tapatalk

Я один тут побачив в другому скріншоті, що цей банк вже пише, що виплатить гривнями? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 18:27

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Успіх написав:Я один тут побачив в другому скріншоті, що цей банк вже пише, що виплатить гривнями? :mrgreen:

Тут вже писали, що такі банки ізі, моно... не для валютних депозитів. Наприклад дехто відкрив валютне депо в Моно, а потім пише, що немає Універсалу :) Для валют.депо краще вибирати класичні банки.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 18:34

Не може бути!!! А ще, навіть, не починали виплати!)))))

  Zochan написав:
Успіх написав:Я один тут побачив в другому скріншоті, що цей банк вже пише, що виплатить гривнями? :mrgreen:

Тут вже писали, що такі банки ізі, моно... не для валютних депозитів. Наприклад дехто відкрив валютне депо в Моно, а потім пише, що немає Універсалу :) Для валют.депо краще вибирати класичні банки.

Свято наближається!©👍 :mrgreen:
А я, перед тим, як лізти в моно, перевірив, чи Універсал є в місті Лева!👍

А ви натякаєте на те, що тут є пару людей з умовної Жмеринки? :mrgreen:
Ще й такі точно можуть і на кредитні повідкривати конвертаційні депо :mrgreen:
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