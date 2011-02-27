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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 28 вер, 2022 18:43
Успіх написав: alexanderbukin93 написав:
на счет столба в изи
в том то и тема что хочется за мес получить профит, а не морозить деньги на все 3
понятно что сейчас не времена 2015/16/17,
когда столбовались везде и можно было очень круто работать с депо
честно, лень читать столько страниц просто, думал может кто смекнул и подскажет) мы все в одной лодке)
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Я один тут побачив в другому скріншоті, що цей банк вже пише, що виплатить гривнями?
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Додано: Сер 28 вер, 2022 18:44
Успіх написав: alexanderbukin93 написав:
на счет столба в изи
в том то и тема что хочется за мес получить профит, а не морозить деньги на все 3
понятно что сейчас не времена 2015/16/17,
когда столбовались везде и можно было очень круто работать с депо
честно, лень читать столько страниц просто, думал может кто смекнул и подскажет) мы все в одной лодке)
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Я один тут побачив в другому скріншоті, що цей банк вже пише, що виплатить гривнями?
Все може бути
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Додано: Сер 28 вер, 2022 20:20
Успіх написав:
Я один тут побачив в другому скріншоті, що цей банк вже пише, що виплатить гривнями?
izibank виплатить автоматом на картку, яка була вказана для отримання %. Я оформлював у понеділок, обрав валютну картку й у договорі вона зазначена для отримання % і тіла депозиту.
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Додано: Сер 28 вер, 2022 21:15
Вражає кількість вільного часу в людини у окопі на передовій під обстрілами. Ще більше вражає те, про що її турбує у такі моменти.
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Додано: Сер 28 вер, 2022 21:21
vkladchiik написав:
Якщо уявити, що рашка пульне десь ядерною боєголовкою, навіть на острів Зміїний - щоб без жертв, тут і до ворожки не ходи, що наступного ранку НБУ заморозить усі вклади на невідомий строк
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Віталік? Невже Ви?
"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать"
Чи Ви Кирило Євгенович? Тоді вибачайте...
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Додано: Сер 28 вер, 2022 21:51
да без разницы, сейчас спред между улицей и банками ~1%, заработок всеравно будет
долярчик, как опытный деповод лучше б подсказал есть где то столбы или нет
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Додано: Сер 28 вер, 2022 22:25
vkladchiik написав:
щоб без жертв, тут і до ворожки не ходи, що наступного ранку НБУ заморозить усі вклади на невідомий строк
Ну і навіщо тоді буде гривня? Не до неї буде тоді.
Сам переймаюся за свої депо, в них термін до 28 жовтня. Але думаю все буде добре
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Додано: Сер 28 вер, 2022 22:46
mustbe написав: Sain_повернувся написав:
1335 точно можна, я відкривав і просив в табличці якраз виправити курс з 37,45 на 37,4532
37.4532 - это неправильный курс.
Правильный - в таблице
Звідки інформація? Я вже відкрив 4 депо в приваті, у кожній заяві на покупку курс прописано 37,4532
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