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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 150151152153
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 18:43

  Успіх написав:
  alexanderbukin93 написав:на счет столба в изи
в том то и тема что хочется за мес получить профит, а не морозить деньги на все 3
понятно что сейчас не времена 2015/16/17,
когда столбовались везде и можно было очень круто работать с депо
честно, лень читать столько страниц просто, думал может кто смекнул и подскажет) мы все в одной лодке)ЗображенняЗображення

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Я один тут побачив в другому скріншоті, що цей банк вже пише, що виплатить гривнями? :mrgreen:

Все моєе юути
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 18:44

  Успіх написав:
  alexanderbukin93 написав:на счет столба в изи
в том то и тема что хочется за мес получить профит, а не морозить деньги на все 3
понятно что сейчас не времена 2015/16/17,
когда столбовались везде и можно было очень круто работать с депо
честно, лень читать столько страниц просто, думал может кто смекнул и подскажет) мы все в одной лодке)ЗображенняЗображення

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Я один тут побачив в другому скріншоті, що цей банк вже пише, що виплатить гривнями? :mrgreen:

Все може бути
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 20:20

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  Успіх написав:Я один тут побачив в другому скріншоті, що цей банк вже пише, що виплатить гривнями? :mrgreen:
izibank виплатить автоматом на картку, яка була вказана для отримання %. Я оформлював у понеділок, обрав валютну картку й у договорі вона зазначена для отримання % і тіла депозиту.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 21:15

Вражає кількість вільного часу в людини у окопі на передовій під обстрілами. Ще більше вражає те, про що її турбує у такі моменти.
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 21:21

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  vkladchiik написав:Якщо уявити, що рашка пульне десь ядерною боєголовкою, навіть на острів Зміїний - щоб без жертв, тут і до ворожки не ходи, що наступного ранку НБУ заморозить усі вклади на невідомий строк.


Віталік? Невже Ви?

"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать"

Чи Ви Кирило Євгенович? Тоді вибачайте...
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 21:51

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

да без разницы, сейчас спред между улицей и банками ~1%, заработок всеравно будет
долярчик, как опытный деповод лучше б подсказал есть где то столбы или нет

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alexanderbukin93
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 22:25

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  vkladchiik написав:щоб без жертв, тут і до ворожки не ходи, що наступного ранку НБУ заморозить усі вклади на невідомий строк


Ну і навіщо тоді буде гривня? Не до неї буде тоді.

Сам переймаюся за свої депо, в них термін до 28 жовтня. Але думаю все буде добре
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 22:46

  mustbe написав:
  Sain_повернувся написав:1335 точно можна, я відкривав і просив в табличці якраз виправити курс з 37,45 на 37,4532

37.4532 - это неправильный курс.
Правильный - в таблице

Звідки інформація? Я вже відкрив 4 депо в приваті, у кожній заяві на покупку курс прописано 37,4532
Sain_повернувся
 
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