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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 28 вер, 2022 23:27
ihorsic написав:
Горячку ІДЕЇ підтвердила що для відкриття конвертаційного депо потрібно на аналогічних умовах відкрити в гривні
Ну тогда пусть гуляют. Не представляю какой дурак сейчас на это согласится
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lara_08
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