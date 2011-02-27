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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 151152153154
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 23:27

  ihorsic написав:Горячку ІДЕЇ підтвердила що для відкриття конвертаційного депо потрібно на аналогічних умовах відкрити в гривні

Ну тогда пусть гуляют. Не представляю какой дурак сейчас на это согласится
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 07:15

  Sain_повернувся написав:
  mustbe написав:
  Sain_повернувся написав:1335 точно можна, я відкривав і просив в табличці якраз виправити курс з 37,45 на 37,4532

37.4532 - это неправильный курс.
Правильный - в таблице

Звідки інформація? Я вже відкрив 4 депо в приваті, у кожній заяві на покупку курс прописано 37,4532

Хотя бы потому, что
37,4532 * 1 335 = 50 000,022 > 50к
mustbe
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