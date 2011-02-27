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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 28 вер, 2022 23:27
ihorsic написав:
Горячку ІДЕЇ підтвердила що для відкриття конвертаційного депо потрібно на аналогічних умовах відкрити в гривні
Ну тогда пусть гуляют. Не представляю какой дурак сейчас на это согласится
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Додано: Чет 29 вер, 2022 07:15
Sain_повернувся написав: mustbe написав: Sain_повернувся написав:
1335 точно можна, я відкривав і просив в табличці якраз виправити курс з 37,45 на 37,4532
37.4532 - это неправильный курс.
Правильный - в таблице
Звідки інформація? Я вже відкрив 4 депо в приваті, у кожній заяві на покупку курс прописано 37,4532
Хотя бы потому, что
37,4532 * 1 335 = 50 000,022 > 50к
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Додано: Чет 29 вер, 2022 08:24
ihorsic написав:
Горячку ІДЕЇ підтвердила що для відкриття конвертаційного депо потрібно на аналогічних умовах відкрити в гривні
ну и пусть удавятся. Не сильно и хотелось, то что онлайна нету, а оффлайн занимает полчаса с подписью груды бумаг + поездка в отделение. И банк не самый лучший в плане надежности. Благо конкурентов достаточно с онлайн открытием, можно не вставая с дивана делать депо
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Додано: Чет 29 вер, 2022 10:48
Поповнення приват карти для виплат на 50000 (0.5відсотка комісії) і в подальшому переведення коштів на депозит це оптимальний варіант? Чи можна через касу і не платить комісію? Дякую.
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Додано: Чет 29 вер, 2022 10:51
DonalьD написав:
Поповнення приват карти для виплат на 50000 (0.5відсотка комісії) і в подальшому переведення коштів на депозит це оптимальний варіант? Чи можна через касу і не платить комісію? Дякую.
пополнить моно, скинуть на универсальную, открыть валютное депо, депо снять с валютной для выплат - все бесплатно
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nekefer
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Додано: Чет 29 вер, 2022 10:53
Доречі в Приваті комісія за поповнення карти для виплат обмежена 50 грн. (я зробив 20000 через термінал і 30000 переказом і в мене було 50+50).
В мене універсальна кредитка активно використовується і там мінус, тому зробив так.
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slonslon
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Додано: Чет 29 вер, 2022 10:58
Sashulik написав: Investor_K написав:
Сегодня вступил в Приватбанк. Вроде все чики-пики
"вступил" для Привата очень подходит) там выхода бесплатного нет, что ж там чики-пики
З карти для виплат безкоштовний вихід.
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Додано: Чет 29 вер, 2022 11:04
slonslon написав:
Доречі в Приваті комісія за поповнення карти для виплат обмежена 50 грн. (я зробив 20000 через термінал і 30000 переказом і в мене було 50+50).
В мене універсальна кредитка активно використовується і там мінус, тому зробив так.
Откройте вторую универсальную без кредлимита и пользуйтесь для таких ситуаций.
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lara_08
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