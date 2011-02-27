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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 23:27

  ihorsic написав:Горячку ІДЕЇ підтвердила що для відкриття конвертаційного депо потрібно на аналогічних умовах відкрити в гривні

Ну тогда пусть гуляют. Не представляю какой дурак сейчас на это согласится
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 07:15

  Sain_повернувся написав:
  mustbe написав:
  Sain_повернувся написав:1335 точно можна, я відкривав і просив в табличці якраз виправити курс з 37,45 на 37,4532

37.4532 - это неправильный курс.
Правильный - в таблице

Звідки інформація? Я вже відкрив 4 депо в приваті, у кожній заяві на покупку курс прописано 37,4532

Хотя бы потому, что
37,4532 * 1 335 = 50 000,022 > 50к
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 08:07

  Investor_K написав:Сегодня вступил в Приватбанк. Вроде все чики-пики

"вступил" для Привата очень подходит) там выхода бесплатного нет, что ж там чики-пики :roll:
Sashulik
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 08:24

  ihorsic написав:Горячку ІДЕЇ підтвердила що для відкриття конвертаційного депо потрібно на аналогічних умовах відкрити в гривні

ну и пусть удавятся. Не сильно и хотелось, то что онлайна нету, а оффлайн занимает полчаса с подписью груды бумаг + поездка в отделение. И банк не самый лучший в плане надежности. Благо конкурентов достаточно с онлайн открытием, можно не вставая с дивана делать депо
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 10:48

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Поповнення приват карти для виплат на 50000 (0.5відсотка комісії) і в подальшому переведення коштів на депозит це оптимальний варіант? Чи можна через касу і не платить комісію? Дякую.
DonalьD
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 10:51

  DonalьD написав:Поповнення приват карти для виплат на 50000 (0.5відсотка комісії) і в подальшому переведення коштів на депозит це оптимальний варіант? Чи можна через касу і не платить комісію? Дякую.

пополнить моно, скинуть на универсальную, открыть валютное депо, депо снять с валютной для выплат - все бесплатно
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 10:53

Доречі в Приваті комісія за поповнення карти для виплат обмежена 50 грн. (я зробив 20000 через термінал і 30000 переказом і в мене було 50+50).
В мене універсальна кредитка активно використовується і там мінус, тому зробив так.
slonslon
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 10:58

  Sashulik написав:
  Investor_K написав:Сегодня вступил в Приватбанк. Вроде все чики-пики

"вступил" для Привата очень подходит) там выхода бесплатного нет, что ж там чики-пики :roll:

З карти для виплат безкоштовний вихід.
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 11:04

  slonslon написав:Доречі в Приваті комісія за поповнення карти для виплат обмежена 50 грн. (я зробив 20000 через термінал і 30000 переказом і в мене було 50+50).
В мене універсальна кредитка активно використовується і там мінус, тому зробив так.

Откройте вторую универсальную без кредлимита и пользуйтесь для таких ситуаций.
lara_08
 
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