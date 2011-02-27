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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 11:25

DonalьD зроби в додатку віртуальну універсальну в гривні, її через касу можна без комісії поповнювати.
makogonss
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 11:31

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

хтось відкривав депо в IZI у вихідні? чи в застосунку лише у будні?
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 11:51

Доброго дня Шановні.

А в Альфу по 37,4 під 2,5% річних
Повністю автоматизовано, та без усяких комісій в Sense - 1336$

Видають кажуть в $ - без комісій :mrgreen: (повернення на доларову карту).

Чи то і так всі знають?
А то я посерфів Акорд, Агриколь, Изи...
Acceptus
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 11:52

  Acceptus написав:Доброго дня Шановні.

А в Альфу по 37,4 під 2,5% річних
Повністю автоматизовано, та без усяких комісій в Sense - 1336$

Видають кажуть в $ - без комісій :mrgreen: (повернення на доларову карту).

Чи то і так всі знають?
А то я посерфів Акорд, Агриколь, Изи...

Так ж ліміт в 50к на місяць, то ж люди й шукають додаткові варіянти
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 12:26

  DonalьD написав:Поповнення приват карти для виплат на 50000 (0.5відсотка комісії) і в подальшому переведення коштів на депозит це оптимальний варіант? Чи можна через касу і не платить комісію? Дякую.


Деньги нужно заводить на универсальную с зелёной тумбы, это 0% комиса :mrgreen:
Igor3777
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 12:28

  cohan написав:
  Maxwe11 написав:Креді агріколь не рекомендую остаточно, купили мені 1000$ замість 1300$ :evil: Решта залишилась на поточному рахунку в гривні, система у них глючна, бізнес процеси не налагоджені, сумарно все оформлення зайняло більше 2х годин і декілька походів у відділення.


пожтверждаю, второй поход нужен, можно на след день
сразу сказали что покупают только 1000
остальное минут 20 заняло

По фіналу можу додати, що співробітники не компетентні, наполягайте щоб створювали заявку на 1300. Кажіть що ви все знаєте і в обухівському відділенні оформлювали на 1320 :D

І оформлюйте депозитну картку для отримання депо готівкою.
Maxwe11
 
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