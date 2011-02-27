|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 29 вер, 2022 11:25
DonalьD зроби в додатку віртуальну універсальну в гривні, її через касу можна без комісії поповнювати.
Додано: Чет 29 вер, 2022 11:31
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
хтось відкривав депо в IZI у вихідні? чи в застосунку лише у будні?
Додано: Чет 29 вер, 2022 11:51
Доброго дня Шановні.
А в Альфу по 37,4 під 2,5% річних
Повністю автоматизовано, та без усяких комісій в Sense - 1336$
Видають кажуть в $ - без комісій (повернення на доларову карту).
Чи то і так всі знають?
А то я посерфів Акорд, Агриколь, Изи...
Додано: Чет 29 вер, 2022 11:52
Так ж ліміт в 50к на місяць, то ж люди й шукають додаткові варіянти
Додано: Чет 29 вер, 2022 12:26
Додано: Чет 29 вер, 2022 12:28
По фіналу можу додати, що співробітники не компетентні, наполягайте щоб створювали заявку на 1300. Кажіть що ви все знаєте і в обухівському відділенні оформлювали на 1320
І оформлюйте депозитну картку для отримання депо готівкою.
|