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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 29 вер, 2022 11:25
DonalьD зроби в додатку віртуальну універсальну в гривні, її через касу можна без комісії поповнювати.
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makogonss
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Додано: Чет 29 вер, 2022 11:31
хтось відкривав депо в IZI у вихідні? чи в застосунку лише у будні?
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vkladchiik
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Додано: Чет 29 вер, 2022 11:51
Доброго дня Шановні.А в Альфу по 37,4 під 2,5% річних
Повністю автоматизовано, та без усяких комісій в Sense - 1336$
Видають кажуть в $ - без комісій
(повернення на доларову карту).
Чи то і так всі знають?
А то я посерфів Акорд, Агриколь, Изи...
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Acceptus
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Додано: Чет 29 вер, 2022 11:52
Acceptus написав:
Доброго дня Шановні.А в Альфу по 37,4 під 2,5% річних
Повністю автоматизовано, та без усяких комісій в Sense - 1336$
Видають кажуть в $ - без комісій
(повернення на доларову карту).
Чи то і так всі знають?
А то я посерфів Акорд, Агриколь, Изи...
Так ж ліміт в 50к на місяць, то ж люди й шукають додаткові варіянти
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Faceless
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Додано: Чет 29 вер, 2022 12:28
cohan написав: Maxwe11 написав:
Креді агріколь не рекомендую остаточно, купили мені 1000$ замість 1300$
Решта залишилась на поточному рахунку в гривні, система у них глючна, бізнес процеси не налагоджені, сумарно все оформлення зайняло більше 2х годин і декілька походів у відділення.
пожтверждаю, второй поход нужен, можно на след день
сразу сказали что покупают только 1000
остальное минут 20 заняло
По фіналу можу додати, що співробітники не компетентні, наполягайте щоб створювали заявку на 1300. Кажіть що ви все знаєте і в обухівському відділенні оформлювали на 1320
І оформлюйте депозитну картку для отримання депо готівкою.
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Maxwe11
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Додано: Чет 29 вер, 2022 13:09
Sashulik написав: Investor_K написав:
Сегодня вступил в Приватбанк. Вроде все чики-пики
"вступил" для Привата очень подходит) там выхода бесплатного нет, что ж там чики-пики
в смысле нет бесплатного выхода? если депо падает на карту для выплат они мзду берут что ли при снятии?
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mephala
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Додано: Чет 29 вер, 2022 13:10
nekefer написав: DonalьD написав:
Поповнення приват карти для виплат на 50000 (0.5відсотка комісії) і в подальшому переведення коштів на депозит це оптимальний варіант? Чи можна через касу і не платить комісію? Дякую.
пополнить моно, скинуть на универсальную, открыть валютное депо, депо снять с валютной для выплат - все бесплатно
а зачем в этой схеме моно? че нельзя сразу поплнить универсальную?
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mephala
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Додано: Чет 29 вер, 2022 13:17
а у кого то из банков можно при наступлении нового месяца вместо открытия нового депо на 50К добавить сумму к старому? ну типа столбик забить на 50К и пополнять его каждый месяц на 50К
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mephala
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Додано: Чет 29 вер, 2022 13:22
mephala написав:
а у кого то из банков можно при наступлении нового месяца вместо открытия нового депо на 50К добавить сумму к старому? ну типа столбик забить на 50К и пополнять его каждый месяц на 50К
Зачем это? Так больше рисков что продлят срок отдачи всего депо.
Лучше каждый месяц новый открывать.
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foxluck
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