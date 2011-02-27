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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 13:23

  mephala написав:а у кого то из банков можно при наступлении нового месяца вместо открытия нового депо на 50К добавить сумму к старому? ну типа столбик забить на 50К и пополнять его каждый месяц на 50К

Смотреть условия размещения, как правило до истечения 2/3 срока пополнится можно (но нужно смотреть по договору)
SergIN
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 13:25

  foxluck написав:
  mephala написав:а у кого то из банков можно при наступлении нового месяца вместо открытия нового депо на 50К добавить сумму к старому? ну типа столбик забить на 50К и пополнять его каждый месяц на 50К

Зачем это? Так больше рисков что продлят срок отдачи всего депо.
Лучше каждый месяц новый открывать.

Не пишите ерунды, срок закрытия депо не меняется при его пополнении!
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 13:27

  mephala написав:а у кого то из банков можно при наступлении нового месяца вместо открытия нового депо на 50К добавить сумму к старому? ну типа столбик забить на 50К и пополнять его каждый месяц на 50К


Тогда получится, что новое пополнение всего на 2 месяца.
А льготный курс придумали для 3 месяцев 8)
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 13:40

  Acceptus написав:
  mephala написав:а у кого то из банков можно при наступлении нового месяца вместо открытия нового депо на 50К добавить сумму к старому? ну типа столбик забить на 50К и пополнять его каждый месяц на 50К


Тогда получится, что новое пополнение всего на 2 месяца.
А льготный курс придумали для 3 месяцев 8)

Какой льготный курс? Если вы открывались к примеру на 100$ и покупали их по курсу открытия депо по 36, то на момент пополнения вы будете их покупать по курсу на дату пополнения к примеру 39. Пополнится (если есть возможность) в любом случаи лучше чем открыть новый ибо дата закрытия депо будет неизменна (вернете средства раньше чем по новому депо)
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 14:00

  mephala написав:а у кого то из банков можно при наступлении нового месяца вместо открытия нового депо на 50К добавить сумму к старому? ну типа столбик забить на 50К и пополнять его каждый месяц на 50К

Не у всіх банків, але у деяких так зробити можна (поповнити діючий депозит). Втім при цьому на момент поповнення депозиту до його закінчення має бути більше 3 місяців (обов'язкова умова НБУ для конвертаційних депозитів). Тобто початковий депозит що відкривався у минулому місяці повинен був бути укладений на строк не менше 4 місяців. Ті що відкривались рівно на 3 місяці вже наступного дня ні у якому банку поповнити саме через конвертацію вже не можна (в ряді банків допускається поповнення власною валютою).
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 14:02

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  SergIN написав:Какой льготный курс? Если вы открывались к примеру на 100$ и покупали их по курсу открытия депо по 36, то на момент пополнения вы будете их покупать по курсу на дату пополнения к примеру 39. Пополнится (если есть возможность) в любом случаи лучше чем открыть новый ибо дата закрытия депо будет неизменна (вернете средства раньше чем по новому депо)


Давайте на примере:
- Я открыл депозит 15.09.2022 на 3 месяца на 1000$ - по 37,4 (льготный курс)
- Я пришел и пополнил его на 05.10.2022 на 1000$ - принес в кассу наличными (положил на карту и пополнил, кто либо мне прислал на карту).
- Или можно купить в кассе по 42 (на моменте) и пополнить. Ну если будет 39 то по 39.... но для этого не обязательно ждать следующий месяц...
Если так, то Альфовский депозит валютой можно пополнить на 200%

В случае с 100$ - пополнить можно на 200$
Востаннє редагувалось Acceptus в Чет 29 вер, 2022 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 14:08

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Эта тема (клуб 50к) посвящена именно валютным депозитам по курсу близкому к НБУ, а не депозитам когда свою валюту приносите. А по курсу близкому к НБУ сам НБУ разрешает покупать на межбанке только под депозиты от 3 месяцев.
foxluck
 
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