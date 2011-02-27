Смотреть условия размещения, как правило до истечения 2/3 срока пополнится можно (но нужно смотреть по договору)
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 29 вер, 2022 13:23
Смотреть условия размещения, как правило до истечения 2/3 срока пополнится можно (но нужно смотреть по договору)
Додано: Чет 29 вер, 2022 13:25
Не пишите ерунды, срок закрытия депо не меняется при его пополнении!
Додано: Чет 29 вер, 2022 13:27
Додано: Чет 29 вер, 2022 13:40
Какой льготный курс? Если вы открывались к примеру на 100$ и покупали их по курсу открытия депо по 36, то на момент пополнения вы будете их покупать по курсу на дату пополнения к примеру 39. Пополнится (если есть возможность) в любом случаи лучше чем открыть новый ибо дата закрытия депо будет неизменна (вернете средства раньше чем по новому депо)
Додано: Чет 29 вер, 2022 14:00
Не у всіх банків, але у деяких так зробити можна (поповнити діючий депозит). Втім при цьому на момент поповнення депозиту до його закінчення має бути більше 3 місяців (обов'язкова умова НБУ для конвертаційних депозитів). Тобто початковий депозит що відкривався у минулому місяці повинен був бути укладений на строк не менше 4 місяців. Ті що відкривались рівно на 3 місяці вже наступного дня ні у якому банку поповнити саме через конвертацію вже не можна (в ряді банків допускається поповнення власною валютою).
Додано: Чет 29 вер, 2022 14:02
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Давайте на примере:
- Я открыл депозит 15.09.2022 на 3 месяца на 1000$ - по 37,4 (льготный курс)
- Я пришел и пополнил его на 05.10.2022 на 1000$ - принес в кассу наличными (положил на карту и пополнил, кто либо мне прислал на карту).
- Или можно купить в кассе по 42 (на моменте) и пополнить. Ну если будет 39 то по 39.... но для этого не обязательно ждать следующий месяц...
Если так, то Альфовский депозит валютой можно пополнить на 200%
В случае с 100$ - пополнить можно на 200$
Востаннє редагувалось Acceptus в Чет 29 вер, 2022 14:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 вер, 2022 14:08
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Эта тема (клуб 50к) посвящена именно валютным депозитам по курсу близкому к НБУ, а не депозитам когда свою валюту приносите. А по курсу близкому к НБУ сам НБУ разрешает покупать на межбанке только под депозиты от 3 месяцев.
|