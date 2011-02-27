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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 29 вер, 2022 14:51
Vitalych-new написав:
а нагадайте, будь ласка, який саме депо на 3 міс. треба вибирати в П24 для відкриття за гривні по 37,45.....? Там додаткових комісій вже ніяких не буде ? Гроші на Універсальній зараз
USD Стандарт на 3 месяца комиссий нет
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Додано: Чет 29 вер, 2022 15:04
mephala написав:
а у кого то из банков можно при наступлении нового месяца вместо открытия нового депо на 50К добавить сумму к старому? ну типа столбик забить на 50К и пополнять его каждый месяц на 50К
ймовірно, ні в кого. Хіба в когось не налагоджені процеси і банк протупить.
В аккорда в перші дні можна було, але до 1 серпня закрили щілину.
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Додано: Чет 29 вер, 2022 15:43
Альянс, оформлення за 10 хв (ще треба було валютний рахунок відкрити)
жіночка казала - наплив сумашедший
тема дуже популярна і лише набертає обертів
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