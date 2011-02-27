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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 154155156157
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 14:51

  Vitalych-new написав:а нагадайте, будь ласка, який саме депо на 3 міс. треба вибирати в П24 для відкриття за гривні по 37,45.....? Там додаткових комісій вже ніяких не буде ? Гроші на Універсальній зараз

USD Стандарт на 3 месяца комиссий нет
SergIN
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 15:04

  mephala написав:а у кого то из банков можно при наступлении нового месяца вместо открытия нового депо на 50К добавить сумму к старому? ну типа столбик забить на 50К и пополнять его каждый месяц на 50К

ймовірно, ні в кого. Хіба в когось не налагоджені процеси і банк протупить.
В аккорда в перші дні можна було, але до 1 серпня закрили щілину.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 15:09

  cohan написав:
пожтверждаю, второй поход нужен, можно на след день
сразу сказали что покупают только 1000
остальное минут 20 заняло



тільки що забрав договір. купили 1300, і в додатку висить депо на 1300. але як розумію там ще трохи нерозбериха з цим депозитом, бо спочатку сказала що депо можна раз на 3 місяці, потім перепитала у головної, та сказала що сьогодні вже дали добро щоб кожен місяць можна відкривати
v_berdinskich
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 15:43

Альянс, оформлення за 10 хв (ще треба було валютний рахунок відкрити)
жіночка казала - наплив сумашедший
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 15:53

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  greenozon написав:Альянс, оформлення за 10 хв (ще треба було валютний рахунок відкрити)
жіночка казала - наплив сумашедший
тема дуже популярна і лише набертає обертів


Це в них онлайн чи на відділені?
Acceptus
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 15:59

ГазМяс, евро, седня

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Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 16:08

  Acceptus написав:
  greenozon написав:Альянс, оформлення за 10 хв (ще треба було валютний рахунок відкрити)
жіночка казала - наплив сумашедший
тема дуже популярна і лише набертає обертів


Це в них онлайн чи на відділені?


тільки відділення по ігрі 50К
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 16:25

  Amethyst написав:ГазМяс, евро, седня

Для понимания:
есть 4 банки, которые мало того, что работают по своему курсу, так и нигде его не показывают (по крайней мере там, куда я могу дотянуться):
КомИн, Кредо, Эксим, УкрГаз.
Курсы этих банков я обновляю вручную, когда есть соответствующая инфа и когда доходят руки.
У всех них в колонке примечание так и написано: "Курс нигде не публикуется".
Курсы всех остальных банок со своим курсом обновляются автоматом, примерно раз в 30мин.
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 16:26

  mephala написав:
  nekefer написав:
  DonalьD написав:Поповнення приват карти для виплат на 50000 (0.5відсотка комісії) і в подальшому переведення коштів на депозит це оптимальний варіант? Чи можна через касу і не платить комісію? Дякую.

пополнить моно, скинуть на универсальную, открыть валютное депо, депо снять с валютной для выплат - все бесплатно


а зачем в этой схеме моно? че нельзя сразу поплнить универсальную?

Нагадало серію South Park, де містер Гарісон конкурував з авіакомпаніями :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 17:08

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Курсы этих банков я обновляю вручную

Ну ооот, я надав операХивну ін-ю :)
Amethyst
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