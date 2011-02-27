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Vitalych-new написав:а нагадайте, будь ласка, який саме депо на 3 міс. треба вибирати в П24 для відкриття за гривні по 37,45.....? Там додаткових комісій вже ніяких не буде ? Гроші на Універсальній зараз
cohan написав: пожтверждаю, второй поход нужен, можно на след день сразу сказали что покупают только 1000 остальное минут 20 заняло
тільки що забрав договір. купили 1300, і в додатку висить депо на 1300. але як розумію там ще трохи нерозбериха з цим депозитом, бо спочатку сказала що депо можна раз на 3 місяці, потім перепитала у головної, та сказала що сьогодні вже дали добро щоб кожен місяць можна відкривати
Для понимания: есть 4 банки, которые мало того, что работают по своему курсу, так и нигде его не показывают (по крайней мере там, куда я могу дотянуться): КомИн, Кредо, Эксим, УкрГаз. Курсы этих банков я обновляю вручную, когда есть соответствующая инфа и когда доходят руки. У всех них в колонке примечание так и написано: "Курс нигде не публикуется". Курсы всех остальных банок со своим курсом обновляются автоматом, примерно раз в 30мин.