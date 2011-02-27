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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 29 вер, 2022 19:07
mustbe написав:
Для понимания:
есть 4 банки, которые мало того, что работают по своему курсу, так и нигде его не показывают
(по крайней мере там, куда я могу дотянуться):
КомИн, Кредо, Эксим, УкрГаз.
Курсы этих банков я обновляю вручную, когда есть соответствующая инфа и когда доходят руки.
У всех них в колонке примечание так и написано: "Курс нигде не публикуется".
Курсы всех остальных банок со своим курсом обновляются автоматом, примерно раз в 30мин.
В отделении Укргаза где я обслуживаюсь, прямо в зале на стене электронное табло с курсами, как на обменниках.
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Danik
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Додано: Чет 29 вер, 2022 19:09
Разве Креди Агриколь открывает такие депозиты? Только через кассу? И ещё вопрос, если я открываю депо в конце сентября, то когда я смогу открыть в этом банке такой же, только через календарный месяц или с первых чисел нового уже?
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Яни
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Додано: Чет 29 вер, 2022 19:12
Danik написав:
В отделении Укргаза где я обслуживаюсь, прямо в зале на стене электронное табло с курсами, как на обменниках.
Вот прямо отдельное табло для специфического курса конвертационного депо? Какое продвинутое отделение.
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moveton
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Додано: Чет 29 вер, 2022 19:14
moveton написав: Danik написав:
В отделении Укргаза где я обслуживаюсь, прямо в зале на стене электронное табло с курсами, как на обменниках.
Вот прямо отдельное табло для специфического курса конвертационного депо? Какое продвинутое отделение.
Да, курс для депо доллар/ евро, менеджер при оформлени смотрел на табло и сообщал курс.
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Danik
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Додано: Чет 29 вер, 2022 19:52
Яни написав:
когда я смогу открыть в этом банке такой же, только через календарный месяц или с первых чисел нового уже?
с 1х чисел
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Додано: Чет 29 вер, 2022 20:15
Danik написав: mustbe написав:
Для понимания:
есть 4 банки, которые мало того, что работают по своему курсу, так и нигде его не показывают
(по крайней мере там, куда я могу дотянуться):
КомИн, Кредо, Эксим, УкрГаз.
Курсы этих банков я обновляю вручную, когда есть соответствующая инфа и когда доходят руки.
У всех них в колонке примечание так и написано: "Курс нигде не публикуется".
Курсы всех остальных банок со своим курсом обновляются автоматом, примерно раз в 30мин.
В отделении Укргаза где я обслуживаюсь, прямо в зале на стене электронное табло с курсами, как на обменниках.
Залишилося поставити у цьому відділенні вебку для mustbe
, щоб можна було прикрутити розпізнавання і автоматично оновлювати курси у таблиці. 2022-й рік, як-не-як.
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