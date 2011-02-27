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mustbe написав:Для понимания: есть 4 банки, которые мало того, что работают по своему курсу, так и нигде его не показывают (по крайней мере там, куда я могу дотянуться): КомИн, Кредо, Эксим, УкрГаз. Курсы этих банков я обновляю вручную, когда есть соответствующая инфа и когда доходят руки. У всех них в колонке примечание так и написано: "Курс нигде не публикуется". Курсы всех остальных банок со своим курсом обновляются автоматом, примерно раз в 30мин.
В отделении Укргаза где я обслуживаюсь, прямо в зале на стене электронное табло с курсами, как на обменниках.
Разве Креди Агриколь открывает такие депозиты? Только через кассу? И ещё вопрос, если я открываю депо в конце сентября, то когда я смогу открыть в этом банке такой же, только через календарный месяц или с первых чисел нового уже?
mustbe написав:Для понимания: есть 4 банки, которые мало того, что работают по своему курсу, так и нигде его не показывают (по крайней мере там, куда я могу дотянуться): КомИн, Кредо, Эксим, УкрГаз. Курсы этих банков я обновляю вручную, когда есть соответствующая инфа и когда доходят руки. У всех них в колонке примечание так и написано: "Курс нигде не публикуется". Курсы всех остальных банок со своим курсом обновляются автоматом, примерно раз в 30мин.
В отделении Укргаза где я обслуживаюсь, прямо в зале на стене электронное табло с курсами, как на обменниках.
Залишилося поставити у цьому відділенні вебку для mustbe, щоб можна було прикрутити розпізнавання і автоматично оновлювати курси у таблиці. 2022-й рік, як-не-як.
Danik написав:В отделении Укргаза где я обслуживаюсь, прямо в зале на стене электронное табло с курсами, как на обменниках.
Залишилося поставити у цьому відділенні вебку для mustbe, щоб можна було прикрутити розпізнавання і автоматично оновлювати курси у таблиці. 2022-й рік, як-не-як.
Ну или просто каждые полчаса ходить в отделение и оттуда телеграфировать текущие курсы. А если без шуток - газик таки светит курсы в приложухе, но я не асилил как их оттуда вытаскивать. Нужен веб, с ним проще