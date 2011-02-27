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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 30 вер, 2022 09:23
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mustbe
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:02
В связми с чем можем посоветовать нашим читателям рассмотреть вариант размещение такого конвертационного депозита в одном из данных банков:
А-Банк;
Кредобанк;
Банк Пивденный;
ПриватБанк;
ОТП Банк;
Райффайзен Банк;
Таскомбанк;
Укргазбанк;
Укрэксимбанк.
за якими критеріями були відібрані дані банки?
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ScaryBee
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:05
mustbe написав: Danik написав:
В отделении Укргаза где я обслуживаюсь, прямо в зале на стене электронное табло с курсами, как на обменниках.
А можно фотку ? Слабо верится.
Какой город/отделение ?
Не очень понимаю смысл такого перформанса
на Ахматової таке висить на вулиці.
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ScaryBee
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