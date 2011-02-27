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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 156157158159
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 09:23

Валюта на депозит
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:02

  mustbe написав:Валюта на депозит

В связми с чем можем посоветовать нашим читателям рассмотреть вариант размещение такого конвертационного депозита в одном из данных банков:

А-Банк;
Кредобанк;
Банк Пивденный;
ПриватБанк;
ОТП Банк;
Райффайзен Банк;
Таскомбанк;
Укргазбанк;
Укрэксимбанк.

за якими критеріями були відібрані дані банки?
ScaryBee
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:05

  mustbe написав:
  Danik написав:В отделении Укргаза где я обслуживаюсь, прямо в зале на стене электронное табло с курсами, как на обменниках.

А можно фотку ? Слабо верится.
Какой город/отделение ?
Не очень понимаю смысл такого перформанса

на Ахматової таке висить на вулиці.
ScaryBee
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