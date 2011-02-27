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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 156157158159
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 09:23

Валюта на депозит
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:02

  mustbe написав:Валюта на депозит

В связми с чем можем посоветовать нашим читателям рассмотреть вариант размещение такого конвертационного депозита в одном из данных банков:

А-Банк;
Кредобанк;
Банк Пивденный;
ПриватБанк;
ОТП Банк;
Райффайзен Банк;
Таскомбанк;
Укргазбанк;
Укрэксимбанк.

за якими критеріями були відібрані дані банки?
ScaryBee
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:05

  mustbe написав:
  Danik написав:В отделении Укргаза где я обслуживаюсь, прямо в зале на стене электронное табло с курсами, как на обменниках.

А можно фотку ? Слабо верится.
Какой город/отделение ?
Не очень понимаю смысл такого перформанса

на Ахматової таке висить на вулиці.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:58

  ScaryBee написав:
  mustbe написав:Валюта на депозит

В связми с чем можем посоветовать нашим читателям рассмотреть вариант размещение такого конвертационного депозита в одном из данных банков:

А-Банк;
Кредобанк;
Банк Пивденный;
ПриватБанк;
ОТП Банк;
Райффайзен Банк;
Таскомбанк;
Укргазбанк;
Укрэксимбанк.

за якими критеріями були відібрані дані банки?


Очевидно за яким критерієм.
Взяли перелік банків і викинули з нього усі несистемні (навіть іноземні, типу Креді Агріколь)
Також викинули два системних Альфа-Банк (зрозуміло чому) і Універсал Банк (мабуть автор статті настільки тупий, що не знає, що Монобанк, який вказаний в табличці, це і є Універсал Банк).
І опля: "перелік банків, які віддадуть депозити, готовий".
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:06

  vkladchiik написав:Взяли перелік банків і викинули з нього усі несистемні (навіть іноземні, типу Креді Агріколь)

несистемные пойдут под ликвидацию и выплату депо в гривне по курсу нбу фондом гарантирования
а системные может выдадут заветные зеленые купюры после национализации и санации
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:19

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

В НБУ рассматривают увеличение ежемесячного лимита на покупку валюты для размещения на депозитах...
О как!
Второй этап пирамиды:
Попытка сделать так, чтобы новые вклады перекрыли выплаты по старым.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:26

  antey1969 написав:В НБУ рассматривают увеличение ежемесячного лимита на покупку валюты для размещения на депозитах...
О как!
,

читают ветку,
прислушиваются к правильным советам
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:30

  antey1969 написав:В НБУ рассматривают увеличение ежемесячного лимита на покупку валюты для размещения на депозитах...
О как!
Второй этап пирамиды:
Попытка сделать так, чтобы новые вклады перекрыли выплаты по старым.
Я уже жду конец октября, что бы быстрей забрать свой вклад и свалить с этой пирамиды. А некоторые только начали распаковывать сундуки и несут все свои сбережения, что бы сыграть в МММ. :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:48

  nekefer написав: выдадут заветные зеленые купюры

векселя Приватбанка? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:48

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  antey1969 написав:В НБУ рассматривают увеличение ежемесячного лимита на покупку валюты для размещения на депозитах...

Правильно роблять, що "рассматривают". Пропоную ідею - дозволити обмін 100000 гривень, але строк депозиту збільшити до 6 місяців.... Або 150 000 - і на строк до 9 місяців... Треба думати про людей! А то всі кеди зтоптали, бігаючи по рівзним банкам
Vivat
 
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