RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 157158159160>
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 09:23

Валюта на депозит
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6465
З нами з: 27.12.17
Подякував: 144 раз.
Подякували: 842 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:02

  mustbe написав:Валюта на депозит

В связми с чем можем посоветовать нашим читателям рассмотреть вариант размещение такого конвертационного депозита в одном из данных банков:

А-Банк;
Кредобанк;
Банк Пивденный;
ПриватБанк;
ОТП Банк;
Райффайзен Банк;
Таскомбанк;
Укргазбанк;
Укрэксимбанк.

за якими критеріями були відібрані дані банки?
ScaryBee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 224
З нами з: 27.06.22
Подякував: 77 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:05

  mustbe написав:
  Danik написав:В отделении Укргаза где я обслуживаюсь, прямо в зале на стене электронное табло с курсами, как на обменниках.

А можно фотку ? Слабо верится.
Какой город/отделение ?
Не очень понимаю смысл такого перформанса

на Ахматової таке висить на вулиці.
ScaryBee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 224
З нами з: 27.06.22
Подякував: 77 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:58

  ScaryBee написав:
  mustbe написав:Валюта на депозит

В связми с чем можем посоветовать нашим читателям рассмотреть вариант размещение такого конвертационного депозита в одном из данных банков:

А-Банк;
Кредобанк;
Банк Пивденный;
ПриватБанк;
ОТП Банк;
Райффайзен Банк;
Таскомбанк;
Укргазбанк;
Укрэксимбанк.

за якими критеріями були відібрані дані банки?


Очевидно за яким критерієм.
Взяли перелік банків і викинули з нього усі несистемні (навіть іноземні, типу Креді Агріколь)
Також викинули два системних Альфа-Банк (зрозуміло чому) і Універсал Банк (мабуть автор статті настільки тупий, що не знає, що Монобанк, який вказаний в табличці, це і є Універсал Банк).
І опля: "перелік банків, які віддадуть депозити, готовий".
vkladchiik
 
Повідомлень: 356
З нами з: 30.07.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:06

  vkladchiik написав:Взяли перелік банків і викинули з нього усі несистемні (навіть іноземні, типу Креді Агріколь)

несистемные пойдут под ликвидацию и выплату депо в гривне по курсу нбу фондом гарантирования
а системные может выдадут заветные зеленые купюры после национализации и санации
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 258
З нами з: 24.10.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:19

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

В НБУ рассматривают увеличение ежемесячного лимита на покупку валюты для размещения на депозитах...
О как!
Второй этап пирамиды:
Попытка сделать так, чтобы новые вклады перекрыли выплаты по старым.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11481
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1562 раз.
Подякували: 3426 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:26

  antey1969 написав:В НБУ рассматривают увеличение ежемесячного лимита на покупку валюты для размещения на депозитах...
О как!
,

читают ветку,
прислушиваются к правильным советам
J
 
Повідомлень: 5404
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:48

  nekefer написав: выдадут заветные зеленые купюры

векселя Приватбанка? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4637
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:48

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  antey1969 написав:В НБУ рассматривают увеличение ежемесячного лимита на покупку валюты для размещения на депозитах...

Правильно роблять, що "рассматривают". Пропоную ідею - дозволити обмін 100000 гривень, але строк депозиту збільшити до 6 місяців.... Або 150 000 - і на строк до 9 місяців... Треба думати про людей! А то всі кеди зтоптали, бігаючи по різним банкам
Vivat
 
Повідомлень: 333
З нами з: 23.09.13
Подякував: 48 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:51

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Національний банк збільшив із 50 тис. грн до 100 тис. грн (в еквіваленті) щомісячний ліміт на купівлю громадянами безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на безвідкличний депозит від трьох місяців.

Такі зміни дадуть змогу додатково переорієнтувати попит населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками здійснюються за курсом, ближчим до офіційного, ніж з продажу готівкової, є зручнішими та безпечнішими.
Kalgan
 
Повідомлень: 956
З нами з: 02.01.19
Подякував: 45 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 157158159160>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 49352
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25037
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5796
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4807)
30.09.2022 14:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.