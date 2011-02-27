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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 30 вер, 2022 09:23
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mustbe
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:02
В связми с чем можем посоветовать нашим читателям рассмотреть вариант размещение такого конвертационного депозита в одном из данных банков:
А-Банк;
Кредобанк;
Банк Пивденный;
ПриватБанк;
ОТП Банк;
Райффайзен Банк;
Таскомбанк;
Укргазбанк;
Укрэксимбанк.
за якими критеріями були відібрані дані банки?
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ScaryBee
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:05
mustbe написав: Danik написав:
В отделении Укргаза где я обслуживаюсь, прямо в зале на стене электронное табло с курсами, как на обменниках.
А можно фотку ? Слабо верится.
Какой город/отделение ?
Не очень понимаю смысл такого перформанса
на Ахматової таке висить на вулиці.
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ScaryBee
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:58
ScaryBee написав:
В связми с чем можем посоветовать нашим читателям рассмотреть вариант размещение такого конвертационного депозита в одном из данных банков:
А-Банк;
Кредобанк;
Банк Пивденный;
ПриватБанк;
ОТП Банк;
Райффайзен Банк;
Таскомбанк;
Укргазбанк;
Укрэксимбанк.
за якими критеріями були відібрані дані банки?
Очевидно за яким критерієм.
Взяли перелік банків і викинули з нього усі несистемні (навіть іноземні, типу Креді Агріколь)
Також викинули два системних Альфа-Банк (зрозуміло чому) і Універсал Банк (мабуть автор статті настільки тупий, що не знає, що Монобанк, який вказаний в табличці, це і є Універсал Банк).
І опля: "перелік банків, які віддадуть депозити, готовий".
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vkladchiik
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:06
vkladchiik написав:
Взяли перелік банків і викинули з нього усі несистемні (навіть іноземні, типу Креді Агріколь)
несистемные пойдут под ликвидацию и выплату депо в гривне по курсу нбу фондом гарантирования
а системные может выдадут заветные зеленые купюры после национализации и санации
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nekefer
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:19
В НБУ рассматривают увеличение ежемесячного лимита на покупку валюты для размещения на депозитах...
О как!
Второй этап пирамиды:
Попытка сделать так, чтобы новые вклады перекрыли выплаты по старым.
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antey1969
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:26
antey1969 написав:
В НБУ рассматривают увеличение ежемесячного лимита на покупку валюты для размещения на депозитах...
О как!
,
читают ветку,
прислушиваются к правильным советам
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J
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:48
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cohan
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:48
antey1969 написав:
В НБУ рассматривают увеличение ежемесячного лимита на покупку валюты для размещения на депозитах...
Правильно роблять, що "рассматривают". Пропоную ідею - дозволити обмін 100000 гривень, але строк депозиту збільшити до 6 місяців.... Або 150 000 - і на строк до 9 місяців... Треба думати про людей! А то всі кеди зтоптали, бігаючи по різним банкам
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:51
Національний банк збільшив із 50 тис. грн до 100 тис. грн (в еквіваленті) щомісячний ліміт на купівлю громадянами безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на безвідкличний депозит від трьох місяців.
Такі зміни дадуть змогу додатково переорієнтувати попит населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками здійснюються за курсом, ближчим до офіційного, ніж з продажу готівкової, є зручнішими та безпечнішими.
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Kalgan
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