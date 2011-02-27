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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 157158159160
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:59

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  antey1969 написав:Второй этап пирамиды:
Попытка сделать так, чтобы новые вклады перекрыли выплаты по старым.
Не розумiю як новi вклади (якi нагадаю вкладники нестимуть у гривнях) можуть перекрити наявнi вклади (якi вже облiковуються у долярах та ойро). "Новими" гривнями "старi" доляри навряд чи хто згодиться отримувати.
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 12:11

З 1 жовтня !!

Купівля безготівкової валюти для розміщення на депозиті: НБУ збільшив ліміт до 100 тис гривень

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... nizku-norm
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 12:27

  Evgeny написав:З 1 жовтня !!

Купівля безготівкової валюти для розміщення на депозиті: НБУ збільшив ліміт до 100 тис гривень

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... nizku-norm

первые баксы моня продавал по 37,90 если не изменяет память
сейчас в привате полно по 37,45
прибыль, нужно увеличивать объёмы :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 12:33

  Kalgan написав:
Національний банк збільшив із 50 тис. грн до 100 тис. грн (в еквіваленті) щомісячний ліміт на купівлю громадянами безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на безвідкличний депозит від трьох місяців.

Такі зміни дадуть змогу додатково переорієнтувати попит населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками здійснюються за курсом, ближчим до офіційного, ніж з продажу готівкової, є зручнішими та безпечнішими.


И полностью запрещают p2p переводы )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 12:42

  Evgeny написав:З 1 жовтня !!

Купівля безготівкової валюти для розміщення на депозиті: НБУ збільшив ліміт до 100 тис гривень

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... nizku-norm

Народ кто понимает смысл сего действия от НБУ? Зачем они накачиваю банковский сектор гривной от вкладчиков когда они каждый месяц делают не хилую эмиссию гривны ничем не подкрепленную
SergIN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 12:42

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

зато идея и отп банки будут сосать лапу со своими дополнительными депо в гривне
если люди будут нести деньги в банки, а не в обменники, то те будут вынуждены снижать курс
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 12:47

  SergIN написав:
  Evgeny написав:З 1 жовтня !!

Купівля безготівкової валюти для розміщення на депозиті: НБУ збільшив ліміт до 100 тис гривень

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... nizku-norm

Народ кто понимает смысл сего действия от НБУ? Зачем они накачиваю банковский сектор гривной от вкладчиков когда они каждый месяц делают не хилую эмиссию гривны ничем не подкрепленную

МММ
bamper
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 12:50

  bamper написав:
  SergIN написав:
  Evgeny написав:З 1 жовтня !!

Купівля безготівкової валюти для розміщення на депозиті: НБУ збільшив ліміт до 100 тис гривень

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... nizku-norm

Народ кто понимает смысл сего действия от НБУ? Зачем они накачиваю банковский сектор гривной от вкладчиков когда они каждый месяц делают не хилую эмиссию гривны ничем не подкрепленную

МММ

Фактично емісія підкріплена західними вливаннями доларів https://finclub.net/ua/news/nbu-vytraty ... -roku.html
vkladchiik
 
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  #<1 ... 157158159160
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