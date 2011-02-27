Не розумiю як новi вклади (якi нагадаю вкладники нестимуть у гривнях) можуть перекрити наявнi вклади (якi вже облiковуються у долярах та ойро). "Новими" гривнями "старi" доляри навряд чи хто згодиться отримувати.
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:59
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Не розумiю як новi вклади (якi нагадаю вкладники нестимуть у гривнях) можуть перекрити наявнi вклади (якi вже облiковуються у долярах та ойро). "Новими" гривнями "старi" доляри навряд чи хто згодиться отримувати.
Додано: П'ят 30 вер, 2022 12:11
З 1 жовтня !!
Купівля безготівкової валюти для розміщення на депозиті: НБУ збільшив ліміт до 100 тис гривень
Додано: П'ят 30 вер, 2022 12:27
первые баксы моня продавал по 37,90 если не изменяет память
сейчас в привате полно по 37,45
прибыль, нужно увеличивать объёмы
Додано: П'ят 30 вер, 2022 12:33
И полностью запрещают p2p переводы )
Додано: П'ят 30 вер, 2022 12:42
Народ кто понимает смысл сего действия от НБУ? Зачем они накачиваю банковский сектор гривной от вкладчиков когда они каждый месяц делают не хилую эмиссию гривны ничем не подкрепленную
Додано: П'ят 30 вер, 2022 12:42
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
зато идея и отп банки будут сосать лапу со своими дополнительными депо в гривне
если люди будут нести деньги в банки, а не в обменники, то те будут вынуждены снижать курс
Додано: П'ят 30 вер, 2022 12:47
МММ
Додано: П'ят 30 вер, 2022 12:50
Фактично емісія підкріплена західними вливаннями доларів
Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:23
Теперь ветка должна называться 100+
"НБУ даёт возможность правильно сделать размещения клиентам у которых есть грн. на руках".
Если я пишу на ветке, что сомневаюсь в данном вопросе - модератор как ПВО моментально уничтожает моё сообщение
Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:38
Ой Вэй. Де ж його взяти того 100 тисяч папіру? Ніц нема, курва. Вже настала третя ступінь зубожіння українця- 1 нема грошей,2 зовсім нема грошей і 3 треба йти міняти доляри на гривню
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