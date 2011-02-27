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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 158159160161
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:04

Юнекс Банк теж у клубі
Курс міжбанк + 2,6% за купівлю валюти = 37,9%, ставка 0,1%, інших комісій наче немає.
Інфа з сайту: https://unexbank.ua/privatnim-osobam/de ... -mizhbanku
Svidlov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:19

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  Игорь Алексеевич написав:Теперь ветка должна называться 100+

50Кх2 8)
потом 50Кх3... и туземун
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:24

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Интересно как курс на это среагирует?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:26

  bamper написав:
  SergIN написав:
  Evgeny написав:З 1 жовтня !!

Купівля безготівкової валюти для розміщення на депозиті: НБУ збільшив ліміт до 100 тис гривень

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... nizku-norm

Народ кто понимает смысл сего действия от НБУ? Зачем они накачиваю банковский сектор гривной от вкладчиков когда они каждый месяц делают не хилую эмиссию гривны ничем не подкрепленную

МММ


Ха, тiльки хотiв те саме написати. 100тис щоб вiддати тим, хто вклав 50 :)
Евгений Н.
 
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