Курс міжбанк + 2,6% за купівлю валюти = 37,9%, ставка 0,1%, інших комісій наче немає.
Інфа з сайту:
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:04
Юнекс Банк теж у клубі
Курс міжбанк + 2,6% за купівлю валюти = 37,9%, ставка 0,1%, інших комісій наче немає.
Інфа з сайту:
Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:19
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:24
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Интересно как курс на это среагирует?
Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:26
Ха, тiльки хотiв те саме написати. 100тис щоб вiддати тим, хто вклав 50
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