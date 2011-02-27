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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 159160161162>
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:04

Юнекс Банк теж у клубі
Курс міжбанк + 2,6% за купівлю валюти = 37,9%, ставка 0,1%, інших комісій наче немає.
Інфа з сайту: https://unexbank.ua/privatnim-osobam/de ... -mizhbanku
Svidlov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:19

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  Игорь Алексеевич написав:Теперь ветка должна называться 100+

50Кх2 8)
потом 50Кх3... и туземун
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:24

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Интересно как курс на это среагирует?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:26

  bamper написав:
  SergIN написав:
  Evgeny написав:З 1 жовтня !!

Купівля безготівкової валюти для розміщення на депозиті: НБУ збільшив ліміт до 100 тис гривень

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... nizku-norm

Народ кто понимает смысл сего действия от НБУ? Зачем они накачиваю банковский сектор гривной от вкладчиков когда они каждый месяц делают не хилую эмиссию гривны ничем не подкрепленную

МММ


Ха, тiльки хотiв те саме написати. 100тис щоб вiддати тим, хто вклав 50 :)
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:58

"Такі зміни дадуть змогу додатково переорієнтувати попит населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками здійснюються за курсом, ближчим до офіційного, ніж з продажу готівкової, є зручнішими та безпечнішими."
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:18

  ScaryBee написав:
  mustbe написав:Валюта на депозит

В связми с чем можем посоветовать нашим читателям рассмотреть вариант размещение такого конвертационного депозита в одном из данных банков:

А-Банк;
Кредобанк;
Банк Пивденный;
ПриватБанк;
ОТП Банк;
Райффайзен Банк;
Таскомбанк;
Укргазбанк;
Укрэксимбанк.

за якими критеріями були відібрані дані банки?

вроде бы еще недавно таскомбанк был в зоне риска по набранному рефинансу под покупку овгз ..
Востаннє редагувалось citramon в П'ят 30 вер, 2022 15:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:18

  alex lem написав:Ой Вэй. Де ж його взяти того 100 тисяч папіру? Ніц нема, курва. Вже настала третя ступінь зубожіння українця- 1 нема грошей,2 зовсім нема грошей і 3 треба йти міняти доляри на гривню :)

Є один варіант - тимчасовий контракт, ставка якраз 100к + повне державне забезпечення. Долярчик може підказати, куди звернутися.
klug
 
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3
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:19

  Евгений Н. написав:,100тис щоб вiддати тим, хто вклав 50 :)

а по вкладчикам Идеи и ОТП какая схема возврата будет ? :roll:
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:23

  J написав:
  Евгений Н. написав:,100тис щоб вiддати тим, хто вклав 50 :)

а по вкладчикам Идеи и ОТП какая схема возврата будет ? :roll:
Ждать ещё 3 мес., когда принесут др.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:35

Кто-то открывал в ibox конверт. депо ?
какие там ньюансы ?
citramon
 
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