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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:35
J написав:
"Такі зміни дадуть змогу додатково переорієнтувати попит населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками здійснюються за курсом, ближчим до офіційного, ніж з продажу готівкової, є зручнішими та безпечнішими."
Цитата с агит плаката
Курс ближе к официальному – ну да и риски что валюты вообще не будет тоже присутствуют
Удобнее – конечно удобнее провести 2 часа в отделении банка Credit Agrecole чтоб открыть депо
Безопаснее – безопаснее иметь счет за бугром, все что у нас ВСЕ с рисками (главное их осознавать)
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:39
Игорь Алексеевич написав:
Ждать ещё 3 мес., когда принесут др.
в эти 2 банка никто не принесет с ихними новыми условиями
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:43
klug написав: alex lem написав:
Ой Вэй. Де ж його взяти того 100 тисяч папіру? Ніц нема, курва. Вже настала третя ступінь зубожіння українця- 1 нема грошей,2 зовсім нема грошей і 3 треба йти міняти доляри на гривню
Є один варіант - тимчасовий контракт, ставка якраз 100к + повне державне забезпечення. Долярчик
може підказати, куди звернутися.
Щиро дякую за пораду. Не треба дивитися на Долярчика. То він дуже хитро пристроївся щоб постійно сидіть з інтернетом та писать коменти. Товариш в мене місяць в тилу після мобілізації й місяць на 0. То там зв'язку і інтернету нема або слабий. В госпіталі зараз, з рук та ніг осколки витягують. Не легкі то заробітки.
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:05
підкажіть , будь ласка ... хтось пробував на вихідних відкривати онлайн депо конвертаційне, наприклад в Райфі ..і що з цього вийшло ?
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