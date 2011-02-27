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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:35
J написав:
"Такі зміни дадуть змогу додатково переорієнтувати попит населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками здійснюються за курсом, ближчим до офіційного, ніж з продажу готівкової, є зручнішими та безпечнішими."
Цитата с агит плаката
Курс ближе к официальному – ну да и риски что валюты вообще не будет тоже присутствуют
Удобнее – конечно удобнее провести 2 часа в отделении банка Credit Agrecole чтоб открыть депо
Безопаснее – безопаснее иметь счет за бугром, все что у нас ВСЕ с рисками (главное их осознавать)
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:39
Игорь Алексеевич написав:
Ждать ещё 3 мес., когда принесут др.
в эти 2 банка никто не принесет с ихними новыми условиями
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:43
klug написав: alex lem написав:
Ой Вэй. Де ж його взяти того 100 тисяч папіру? Ніц нема, курва. Вже настала третя ступінь зубожіння українця- 1 нема грошей,2 зовсім нема грошей і 3 треба йти міняти доляри на гривню
Є один варіант - тимчасовий контракт, ставка якраз 100к + повне державне забезпечення. Долярчик
може підказати, куди звернутися.
Щиро дякую за пораду. Не треба дивитися на Долярчика. То він дуже хитро пристроївся щоб постійно сидіть з інтернетом та писать коменти. Товариш в мене місяць в тилу після мобілізації й місяць на 0. То там зв'язку і інтернету нема або слабий. В госпіталі зараз, з рук та ніг осколки витягують. Не легкі то заробітки.
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alex lem
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:05
підкажіть , будь ласка ... хтось пробував на вихідних відкривати онлайн депо конвертаційне, наприклад в Райфі ..і що з цього вийшло ?
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lincoln2
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:25
lincoln2 написав:
підкажіть , будь ласка ... хтось пробував на вихідних відкривати онлайн депо конвертаційне, наприклад в Райфі ..і що з цього вийшло ?
в райфе пробовал. окрыт в субботу 17.09. действует до субботы 17.12.22
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citramon
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:39
citramon написав:в райфе пробовал. окрыт в субботу
В Альфі, Приваті також можна відкривати у вихідні (онлайн)?
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Zochan
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:52
Zochan написав:
citramon написав:в райфе пробовал. окрыт в субботу
В Альфі, Приваті також можна відкривати у вихідні (онлайн)?
в альфе тоже в выходной пробовал. по выписке карты видно, что валютообмен прошел в выходной, но дата открытия депо - понедельник
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citramon
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:54
Zochan Альфа завтра может превратиться в Дельту. Вы смотрели ТВ, что сказал ЗЕ?
В лучшем случае Альфу ждёт судьба Привата, но на каких условиях???
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в П'ят 30 вер, 2022 17:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:01
Andrey2512 написав: Kalgan написав:
Національний банк збільшив із 50 тис. грн до 100 тис. грн (в еквіваленті) щомісячний ліміт на купівлю громадянами безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на безвідкличний депозит від трьох місяців.
Такі зміни дадуть змогу додатково переорієнтувати попит населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками здійснюються за курсом, ближчим до офіційного, ніж з продажу готівкової, є зручнішими та безпечнішими.
И полностью запрещают p2p переводы )
На картки іноземних банків з гривневих карток.
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TDK
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:09
Народ. С понедельника какие банки готовы принимать по 100? Мне тока шо Прокредит сообщили, что ОК. А остальные?
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