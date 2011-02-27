RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 160161162163>
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:35

  J написав:"Такі зміни дадуть змогу додатково переорієнтувати попит населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками здійснюються за курсом, ближчим до офіційного, ніж з продажу готівкової, є зручнішими та безпечнішими."

Цитата с агит плаката :lol:
Курс ближе к официальному – ну да и риски что валюты вообще не будет тоже присутствуют
Удобнее – конечно удобнее провести 2 часа в отделении банка Credit Agrecole чтоб открыть депо
Безопаснее – безопаснее иметь счет за бугром, все что у нас ВСЕ с рисками (главное их осознавать) :roll:
SergIN
 
Повідомлень: 8
З нами з: 27.09.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:39

  Игорь Алексеевич написав:
  J написав:
  Евгений Н. написав:,100тис щоб вiддати тим, хто вклав 50 :)

а по вкладчикам Идеи и ОТП какая схема возврата будет ? :roll:
Ждать ещё 3 мес., когда принесут др.

в эти 2 банка никто не принесет с ихними новыми условиями
J
 
Повідомлень: 5408
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:43

  klug написав:
  alex lem написав:Ой Вэй. Де ж його взяти того 100 тисяч папіру? Ніц нема, курва. Вже настала третя ступінь зубожіння українця- 1 нема грошей,2 зовсім нема грошей і 3 треба йти міняти доляри на гривню :)

Є один варіант - тимчасовий контракт, ставка якраз 100к + повне державне забезпечення. Долярчик може підказати, куди звернутися.

Щиро дякую за пораду. Не треба дивитися на Долярчика. То він дуже хитро пристроївся щоб постійно сидіть з інтернетом та писать коменти. Товариш в мене місяць в тилу після мобілізації й місяць на 0. То там зв'язку і інтернету нема або слабий. В госпіталі зараз, з рук та ніг осколки витягують. Не легкі то заробітки. :cry:
alex lem
 
Повідомлень: 2301
З нами з: 25.12.08
Подякував: 112 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:05

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

підкажіть , будь ласка ... хтось пробував на вихідних відкривати онлайн депо конвертаційне, наприклад в Райфі ..і що з цього вийшло ?
lincoln2
 
Повідомлень: 781
З нами з: 05.02.11
Подякував: 166 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:25

  lincoln2 написав:підкажіть , будь ласка ... хтось пробував на вихідних відкривати онлайн депо конвертаційне, наприклад в Райфі ..і що з цього вийшло ?

в райфе пробовал. окрыт в субботу 17.09. действует до субботы 17.12.22
citramon
 
Повідомлень: 584
З нами з: 30.07.13
Подякував: 17 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:39

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

citramon написав:в райфе пробовал. окрыт в субботу

В Альфі, Приваті також можна відкривати у вихідні (онлайн)?
Zochan
 
Повідомлень: 647
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:52

  Zochan написав:
citramon написав:в райфе пробовал. окрыт в субботу

В Альфі, Приваті також можна відкривати у вихідні (онлайн)?

в альфе тоже в выходной пробовал. по выписке карты видно, что валютообмен прошел в выходной, но дата открытия депо - понедельник
citramon
 
Повідомлень: 584
З нами з: 30.07.13
Подякував: 17 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:54

Zochan Альфа завтра может превратиться в Дельту. Вы смотрели ТВ, что сказал ЗЕ?
В лучшем случае Альфу ждёт судьба Привата, но на каких условиях???
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 30 вер, 2022 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5856
З нами з: 13.09.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:01

  Andrey2512 написав:
  Kalgan написав:
Національний банк збільшив із 50 тис. грн до 100 тис. грн (в еквіваленті) щомісячний ліміт на купівлю громадянами безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на безвідкличний депозит від трьох місяців.

Такі зміни дадуть змогу додатково переорієнтувати попит населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками здійснюються за курсом, ближчим до офіційного, ніж з продажу готівкової, є зручнішими та безпечнішими.


И полностью запрещают p2p переводы )

На картки іноземних банків з гривневих карток.
TDK
 
Повідомлень: 1053
З нами з: 28.10.10
Подякував: 82 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:09

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Народ. С понедельника какие банки готовы принимать по 100? Мне тока шо Прокредит сообщили, что ОК. А остальные?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7809
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 796 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 160161162163>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 49356
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25037
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5796
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (914)
30.09.2022 18:54
Варто (3)
30.09.2022 18:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.