Умови прості. Націоналізація за 1 грн за 1 день. Все.
Не треба розганяти паніку.
Пересічний нічого не відчує.
Державний банк набагато надійнійший ніж підсанкційний банк.
Радіти треба
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:10
Умови прості. Націоналізація за 1 грн за 1 день. Все.
Не треба розганяти паніку.
Пересічний нічого не відчує.
Державний банк набагато надійнійший ніж підсанкційний банк.
Радіти треба
Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:13
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:15
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Національний банк збільшив із 50 000 до 100 000 (в еквіваленті) щомісячний ліміт на купівлю громадянами безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на безвідкличний депозит від трьох місяців. -
Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:20
А вы иногда читаете ветку??? Этот вопрос мы уже обсудили, а Вы здрясьте... - я пришёл с работы
Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:45
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Только неясно, кто из банков реально готов с понедельника
Додано: П'ят 30 вер, 2022 18:01
Додано: П'ят 30 вер, 2022 18:19
Додано: П'ят 30 вер, 2022 18:27
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Креди Агриколь оформили на 1300 дол. ходить надо два дня.
Додано: П'ят 30 вер, 2022 18:48
С учетом расширения списка банков ( +Юнекс и Кристал а ранее Приват ) а так же с учетом расширения лимита на покупку валюты, думаю банки начнут конкурировать между собой за привлечение ресурса.
На первом месте конечно будут дочерние банки жирных материнских структур ( Аваль, Агриголь, Прокредит и пр. )
На втором месте госы - ( Приват, Укргаз, Эксим)
Ну а на третьем все остальные.
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