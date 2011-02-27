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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:10

  Игорь Алексеевич написав:Zochan Альфа завтра может превратиться в Дельту. Вы смотрели ТВ, что сказал ЗЕ?
В лучшем случае Альфу ждёт судьба Привата, но на каких условиях???


Умови прості. Націоналізація за 1 грн за 1 день. Все.
Не треба розганяти паніку.
Пересічний нічого не відчує.
Державний банк набагато надійнійший ніж підсанкційний банк.
Радіти треба
TDK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:13

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  TDK написав:Державний банк набагато надійнійший
Только программы у него будут до революционные 17 года)) У нужен ли он гос-ву???
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:15

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Національний банк збільшив із 50 000 до 100 000 (в еквіваленті) щомісячний ліміт на купівлю громадянами безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на безвідкличний депозит від трьох місяців. - https://ain.ua/2022/09/30/nbu-zaboronyv-r2r-perekazy/
nitsikys
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:20

  nitsikys написав:Національний банк збільшив із 50 000 до 100 000 (в еквіваленті) щомісячний ліміт на купівлю громадянами безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на безвідкличний депозит від трьох місяців. - https://ain.ua/2022/09/30/nbu-zaboronyv-r2r-perekazy/
А вы иногда читаете ветку??? Этот вопрос мы уже обсудили, а Вы здрясьте... - я пришёл с работы
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:45

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Только неясно, кто из банков реально готов с понедельника
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 18:01

  Игорь Алексеевич написав:
  TDK написав:Державний банк набагато надійнійший
Только программы у него будут до революционные 17 года)) У нужен ли он гос-ву???


Державі не потрібен вибух у економіці. хуйла досить
TDK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 18:19

  mustbe написав:
  Danik написав:В отделении Укргаза где я обслуживаюсь, прямо в зале на стене электронное табло с курсами, как на обменниках.

А можно фотку ? Слабо верится.
Какой город/отделение ?
Не очень понимаю смысл такого перформанса

Куреневское отделение. Буду оформлять сделаю
Danik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 18:27

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Креди Агриколь оформили на 1300 дол. ходить надо два дня.
Danik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 18:33

Потому что вы после 11 пришли
Яни
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 18:48

С учетом расширения списка банков ( +Юнекс и Кристал а ранее Приват ) а так же с учетом расширения лимита на покупку валюты, думаю банки начнут конкурировать между собой за привлечение ресурса.

На первом месте конечно будут дочерние банки жирных материнских структур ( Аваль, Агриголь, Прокредит и пр. )

На втором месте госы - ( Приват, Укргаз, Эксим)

Ну а на третьем все остальные.
Evgeny
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