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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 30 вер, 2022 18:57
кеды конечно будут снашиваться меньше, но все яйца в одну корзину - стремновато
и второе, как бы потом банк не запросил информацию о природе происхождения средств
В Прокредите когда открывал, заявили, что могут заблокировать средства с депозита если что
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:37
Vivat написав: antey1969 написав:
В НБУ рассматривают увеличение ежемесячного лимита на покупку валюты для размещения на депозитах...
Правильно роблять, що "рассматривают". Пропоную ідею - дозволити обмін 100000 гривень, але строк депозиту збільшити до 6 місяців.... Або 150 000 - і на строк до 9 місяців... Треба думати про людей! А то всі кеди зтоптали, бігаючи по різним банкам
Ок, уговорили.
Поднять до 250 тыс и минимальный срок вклада увеличить до двух лет.
Все для людей!)
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antey1969
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:43
antey1969 написав:
Поднять до 250 тыс и минимальный срок вклада увеличить до двух лет.
Все для людей!)
Потом пройти финмонит. и отдать в грн. по курсу НБУ, при ВА))
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:59
Игорь Алексеевич написав: antey1969 написав:
Поднять до 250 тыс и минимальный срок вклада увеличить до двух лет.
Все для людей!)
Потом пройти финмонит. и отдать в грн. по курсу НБУ, при ВА))
Фінансовий геній вже готує документи для Акорда?
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klug
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:34
klug написав:
Фінансовий геній вже готує документи для Акорда?
Аккорд я успеваю забрать. у Аккорда мне и грн. подойдёт по курсу даже НБУ. Поэтому я не рискую.
Хотя сам банк мне понравился, а вот акция от НБУ что то пахнет МММ. А тем более когда не все на неё откликнулись. Укрсиб молчит, а он всегда очень осторожный в таких программах
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:40
А не може ця атракція з цими конверт депо бути для того щоб державі засвітить в кого водяться грошенята ще до початку отопительного сезону. Щоб підчистить базу ,,малоймущих,, на субсидію? У гривні по 50-100 к спробуй дурних знайти розміститься. А на ці валютні багато хто клюнув...
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alex lem
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