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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 18:57

кеды конечно будут снашиваться меньше, но все яйца в одну корзину - стремновато
и второе, как бы потом банк не запросил информацию о природе происхождения средств
В Прокредите когда открывал, заявили, что могут заблокировать средства с депозита если что
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:37

  Vivat написав:
  antey1969 написав:В НБУ рассматривают увеличение ежемесячного лимита на покупку валюты для размещения на депозитах...

Правильно роблять, що "рассматривают". Пропоную ідею - дозволити обмін 100000 гривень, але строк депозиту збільшити до 6 місяців.... Або 150 000 - і на строк до 9 місяців... Треба думати про людей! А то всі кеди зтоптали, бігаючи по різним банкам

Ок, уговорили.
Поднять до 250 тыс и минимальный срок вклада увеличить до двух лет.
Все для людей!)
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:43

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  antey1969 написав:Поднять до 250 тыс и минимальный срок вклада увеличить до двух лет.
Все для людей!)
Потом пройти финмонит. и отдать в грн. по курсу НБУ, при ВА))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:59

  Игорь Алексеевич написав:
  antey1969 написав:Поднять до 250 тыс и минимальный срок вклада увеличить до двух лет.
Все для людей!)
Потом пройти финмонит. и отдать в грн. по курсу НБУ, при ВА))

Фінансовий геній вже готує документи для Акорда?
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:34

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  klug написав:Фінансовий геній вже готує документи для Акорда?
Аккорд я успеваю забрать. у Аккорда мне и грн. подойдёт по курсу даже НБУ. Поэтому я не рискую.
Хотя сам банк мне понравился, а вот акция от НБУ что то пахнет МММ. А тем более когда не все на неё откликнулись. Укрсиб молчит, а он всегда очень осторожный в таких программах
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:40

А не може ця атракція з цими конверт депо бути для того щоб державі засвітить в кого водяться грошенята ще до початку отопительного сезону. Щоб підчистить базу ,,малоймущих,, на субсидію? У гривні по 50-100 к спробуй дурних знайти розміститься. А на ці валютні багато хто клюнув...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:06

  alex lem написав:А не може ця атракція з цими конверт депо бути для того щоб державі засвітить в кого водяться грошенята ще до початку отопительного сезону. Щоб підчистить базу ,,малоймущих,, на субсидію? У гривні по 50-100 к спробуй дурних знайти розміститься. А на ці валютні багато хто клюнув...

Не думаю.
Скорее это отчаянная попытка хотя бы на время связать денежную массу на руках у части населения. В первую очередь "боевые".
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:20

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  Evgeny написав:На первом месте конечно будут дочерние банки жирных материнских структур ( Аваль, Агриголь, Прокредит и пр. )


який критерій
курс, комісії, кофе-плюшки?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 22:13

  Игорь Алексеевич написав:
  klug написав:Фінансовий геній вже готує документи для Акорда?
Аккорд я успеваю забрать. у Аккорда мне и грн. подойдёт по курсу даже НБУ. Поэтому я не рискую.
Хотя сам банк мне понравился, а вот акция от НБУ что то пахнет МММ. А тем более когда не все на неё откликнулись. Укрсиб молчит, а он всегда очень осторожный в таких программах

Укрсиб ще до війни забив на депозити взагалі, який сенс його сюди приплітати? City та ING взагалі з фізиками не працюють, може це таємний сигнал, що з банків геть? Аналітик рівня БОГ.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 00:29

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Відкрив депо після 00 годин
Моно - поки що діє старий ліміт 50к
Приват - ліміт не знаю, створив депо на 1к, гривні списались але депо поки що не відкрився.
АБанк - ліміт в 100к діє, але треба відкривати два депо.
Райф - знизив курс до 37.45, але депо розмістити не дає.
Maxwe11
 
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