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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 01 жов, 2022 00:56
Аккорд показує дату відкриття депозиту 03.10, не знаю чи був там раніше ліміт але вдалося оформити більше ніж на 50к грн
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Maxwe11
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