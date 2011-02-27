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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 162163164165
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 00:56

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Аккорд показує дату відкриття депозиту 03.10, не знаю чи був там раніше ліміт але вдалося оформити більше ніж на 50к грн
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 07:22

Покажіть, як треба!(або замовкніть назавжди!)

  alex lem написав:
  klug написав:
  alex lem написав:Ой Вэй. Де ж його взяти того 100 тисяч папіру? Ніц нема, курва. Вже настала третя ступінь зубожіння українця- 1 нема грошей,2 зовсім нема грошей і 3 треба йти міняти доляри на гривню :)

Є один варіант - тимчасовий контракт, ставка якраз 100к + повне державне забезпечення. Долярчик може підказати, куди звернутися.

Щиро дякую за пораду. Не треба дивитися на Долярчика. То він дуже хитро пристроївся щоб постійно сидіть з інтернетом та писать коменти.Товариш в мене місяць в тилу після мобілізації й місяць на 0. То там зв'язку і інтернету нема або слабий. В госпіталі зараз, з рук та ніг осколки витягують. Не легкі то заробітки. :cry:

Хитро???!
А хто тобі це "хитро" завадив зробити за останні 7міс.???!
Хитро???!
То ще і зараз можеш штурмувати воєнкомат і вирватись на передок!
Показати тут всім нам, як це "хитро" воювати?!
Хитро???!
Покажи, нам тут на фронті, як "хитро" інколи лежати лицем у землю і молитись, щоб осколком не зацепило!

Всім, хто думає що тут "легко і хитро" і ще й за таку "халяву" платять 100К+ - ласкаво прошу сюди!
Покажіть, так би мовити, не словом(з дивану), а ділом(на фронті)!!!

А про "сидить в інтернеті" - так завжди є різні умови/вони часто змінюються!
Сьогодні так, а завтра може бути зовсім по-іншому!
Тож, для писарів з дивану ще раз напишу: - про інтернет від Ілона Маска Старлінк, ви тільки чули і "на картинках" бачили?!
А от я(і ще з одним побратимом) ще в липні - двічі його встановлювали!
Тож звідки може взятись тут інтернет, коли немає зв'язку/побиті вишки операторів, правда? :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 07:29

Re: Клуб 100к - свято триватиме!)))

А по темі, то...
То я ще в кінці липня казав, що треба було приватові вступити в цю гру, то б 80-90% військових залишали б свої премії й далі в приваті, просто конвертувавши їх на депо!
Але нічого - тепер точно так буде!))
Так як і підняли до 100К конвертацію і курс в привата - нормальний!(мало хто з військових захоче кудись перекидати/ловити пару центів сумнівної вигоди!)

Тож -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
І вступайте до лав ЗСУ! ;)
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 08:22

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  Успіх написав:Так як і підняли до 100К конвертацію

То багатьох військових це відсікло. Бо якщо ГЗ 114 килогрн в місяць (свіжий мобік, або молодий профі, і це ще треба всі 30 днів там пробути) , то про депо на 100к мова вже не йде. Хіба що у холостяка.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 08:48

Социальный доллар через Зеленую помойку уже многие купили?
Как впечатления?
На чем найобывают?
Зеленая помойка без наибалова не может))
UA
 
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