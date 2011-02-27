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Додано: Суб 01 жов, 2022 00:56
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Аккорд показує дату відкриття депозиту 03.10, не знаю чи був там раніше ліміт але вдалося оформити більше ніж на 50к грн
Додано: Суб 01 жов, 2022 07:22
Покажіть, як треба!(або замовкніть назавжди!)
Хитро???!
А хто тобі це "хитро" завадив зробити за останні 7міс.???!
Хитро???!
То ще і зараз можеш штурмувати воєнкомат і вирватись на передок!
Показати тут всім нам, як це "хитро" воювати?!
Хитро???!
Покажи, нам тут на фронті, як "хитро" інколи лежати лицем у землю і молитись, щоб осколком не зацепило!
Всім, хто думає що тут "легко і хитро" і ще й за таку "халяву" платять 100К+ - ласкаво прошу сюди!
Покажіть, так би мовити, не словом(з дивану), а ділом(на фронті)!!!
А про "сидить в інтернеті" - так завжди є різні умови/вони часто змінюються!
Сьогодні так, а завтра може бути зовсім по-іншому!
Тож, для писарів з дивану ще раз напишу: - про інтернет від Ілона Маска Старлінк, ви тільки чули і "на картинках" бачили?!
А от я(і ще з одним побратимом) ще в липні - двічі його встановлювали!
Тож звідки може взятись тут інтернет, коли немає зв'язку/побиті вишки операторів, правда?
Додано: Суб 01 жов, 2022 07:29
Re: Клуб 100к - свято триватиме!)))
А по темі, то...
То я ще в кінці липня казав, що треба було приватові вступити в цю гру, то б 80-90% військових залишали б свої премії й далі в приваті, просто конвертувавши їх на депо!
Але нічого - тепер точно так буде!))
Так як і підняли до 100К конвертацію і курс в привата - нормальний!(мало хто з військових захоче кудись перекидати/ловити пару центів сумнівної вигоди!)
Тож -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
І вступайте до лав ЗСУ!
Додано: Суб 01 жов, 2022 08:22
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Додано: Суб 01 жов, 2022 08:48
Социальный доллар через Зеленую помойку уже многие купили?
Как впечатления?
На чем найобывают?
Зеленая помойка без наибалова не может))
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