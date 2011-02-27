|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 01 жов, 2022 00:56
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Аккорд показує дату відкриття депозиту 03.10, не знаю чи був там раніше ліміт але вдалося оформити більше ніж на 50к грн
Додано: Суб 01 жов, 2022 07:22
Покажіть, як треба!(або замовкніть назавжди!)
Хитро???!
А хто тобі це "хитро" завадив зробити за останні 7міс.???!
Хитро???!
То ще і зараз можеш штурмувати воєнкомат і вирватись на передок!
Показати тут всім нам, як це "хитро" воювати?!
Хитро???!
Покажи, нам тут на фронті, як "хитро" інколи лежати лицем у землю і молитись, щоб осколком не зацепило!
Всім, хто думає що тут "легко і хитро" і ще й за таку "халяву" платять 100К+ - ласкаво прошу сюди!
Покажіть, так би мовити, не словом(з дивану), а ділом(на фронті)!!!
А про "сидить в інтернеті" - так завжди є різні умови/вони часто змінюються!
Сьогодні так, а завтра може бути зовсім по-іншому!
Тож, для писарів з дивану ще раз напишу: - про інтернет від Ілона Маска Старлінк, ви тільки чули і "на картинках" бачили?!
А от я(і ще з одним побратимом) ще в липні - двічі його встановлювали!
Тож звідки може взятись тут інтернет, коли немає зв'язку/побиті вишки операторів, правда?
Додано: Суб 01 жов, 2022 07:29
Re: Клуб 100к - свято триватиме!)))
А по темі, то...
То я ще в кінці липня казав, що треба було приватові вступити в цю гру, то б 80-90% військових залишали б свої премії й далі в приваті, просто конвертувавши їх на депо!
Але нічого - тепер точно так буде!))
Так як і підняли до 100К конвертацію і курс в привата - нормальний!(мало хто з військових захоче кудись перекидати/ловити пару центів сумнівної вигоди!)
Тож -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
І вступайте до лав ЗСУ!
Додано: Суб 01 жов, 2022 08:22
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Додано: Суб 01 жов, 2022 08:48
Социальный доллар через Зеленую помойку уже многие купили?
Как впечатления?
На чем найобывают?
Зеленая помойка без наибалова не может))
Додано: Суб 01 жов, 2022 09:08
Додано: Суб 01 жов, 2022 09:19
Приват зробив всіх разом! ;)
Ну, нехай, 80К залишиться "чистяку/залишку" - то його можна весь пускати під ніж... ой)) під конвертаційне депо)) в тому ж приваті!
А не як раніше десь переводити на інші банки, сплачуючи комісію.
Тож, я кажу - тепер приват - рулить!👍
(хіба, якщо колись курс загне вищий/не конкурентноздатний, ну то тоді...) А на моменті - все "пучком"!(буде у привата)
Додано: Суб 01 жов, 2022 09:30
Гонта з бі-ту-бі нервово курить в стороні!)))
Ох, як приємно читати ТВЕРЕЗИЙ погляд!)))
А то тут ще до недавно більшість вірила в "рожевих поні"! - що будуть собі закидувати на депо пА ~ 37,5 а через 3міс. здавати пА42 і знову розміщувати пА ~ 37,5 - заробляючи на кожному такому депо по +/-150дол! З кожного! І чим більше відкриють таких депо, тим більше зароблять)) - зароблять ого-гоооооо!
Але вже бачу, що чим раз - тим більше прозрівають!👍
Додано: Суб 01 жов, 2022 09:46
А ви з якою метою влошилися? На довгострок?)
Я нічого не стверджую, але нещодавно у бегемота були проблеми з видачею. А для когось він системний. Я спостерігаю зі сторони.
Додано: Суб 01 жов, 2022 09:48
100+ программа, кто хочет обогатиться...по программе от ГОСУДАРСТВА???)))
Я понимаю была программа в 15 году от банка Фидо. Но там всё чётко высматривалось - банк ляжет, можно получить потом через фонд, но пока играем с ним на 100%. И это программа от ком. банка, но не от гос-ва.
Осталось 25 дней и пойдут первые выплаты, всё станет на свои места. Уверен в окошке будут мычать - дол.нет, есть пару соток старые и затрёпанные и один полтинник в пятнах.
Может переложите ещё на 3 мес или берите грн. по курсу. А вот какой курс в грн. они придумают под эту программу????
|