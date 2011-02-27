Игорь Алексеевич написав:

100+ программа, кто хочет обогатиться...по программе от ГОСУДАРСТВА???)))Я понимаю была программа в 15 году от банка Фидо. Но там всё чётко высматривалось - банк ляжет, можно получить потом через фонд, но пока играем с ним на 100%. И это программа от ком. банка, но не от гос-ва.Осталось 25 дней и пойдут первые выплаты, всё станет на свои места. Уверен в окошке будут мычать - дол.нет, есть пару соток старые и затрёпанные и один полтинник в пятнах.Может переложите ещё на 3 мес или берите грн. по курсу. А вот какой курс в грн. они придумают под эту программу????